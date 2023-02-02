【老妻少夫】母子戀年齡相差32載 老妻為愛整形回春30年最終悲劇收場

▲ 變後生、變靚都維持唔到婚姻。

雖然愛能跨越年齡，但這對老妻少夫組合卻得不到家人的祝福。28年前，即1995年，當年26歲的李玉成與58歲的馬玉琴成婚，兩人年齡32年，女方婚後為了兩人看起來般配一些，傾盡家產企圖整成30歲少婦，可惜「回春」並不能維持婚姻，兩人最終在2017年離婚。

最新影片推介:

據內地傳媒報道，這對夫妻來自遼寧凌海市，兩人是同村。馬玉琴出生於1937年，李玉成出生於1969年，差了32歲！馬玉琴年輕的時候是當地非常出名的戲曲演員，長相甜美，是很多人的夢中情人。而李玉成還是小男孩的時候，就常常跟著馬玉琴的戲團四處看演出，還向父親打聽馬玉琴的情況。

▲ 兩人在1995年結婚。

當時，父親說自己和馬玉琴曾是小學同學。李玉成得知後覺得與馬玉琴的關係拉近了，當他再次見到馬玉琴時主動叫她舅媽。馬玉琴也很喜歡這個小男孩，把他當外甥看，演出休息的時候，會把他抱到舞台上跳一段。

李玉成長大後，26歲那年加入了馬玉琴的戲團，兩人從此出雙入對，日久生情，決定結婚。

不過當時很多親戚朋友都不送上祝福，男方的父母更是拼死反對，認為兒子戀母情結嚴重，「馬玉琴年紀太大，也不能再生育了，會斷了李家香火。」而馬玉琴的丈夫很早就離世，與亡夫所生的兩個兒子也不理解母親的選擇，強烈反對他們在一起。

▲ 馬玉琴傾盡家財回春30年。

越難越愛

但結果兩人越難越愛，為了在一起住過茅草屋、橋洞，吃了很多苦，愈多人反對就愛得愈轟烈，最後與家人關係惡劣。

而李玉成的母親更因為兒子內心鬱結多年，2006年就離世，而父親患有嚴重的佝僂病，在妻子去世後，一個人艱難度日。

馬玉琴和李玉成最終靠開直播維生，2017年開始每天早中晚，播6個小時，直播他們的日常生活及跳舞。不過，這對夫妻還是被現實打倒，如今已變為陌路人。馬玉琴表示，自己身體不好的時候李玉成還依然讓自己做直播，她感到沒有受到尊重，所以決定離婚。而李玉成也說出了心裡話，稱家裡人一直催他要生個孩子，但馬玉琴年紀太老，生不出來。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳