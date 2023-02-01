  • 20°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 19:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【媽媽心聲】小學生媽媽是全世界最忙碌的人　嘆放長假攰過返工︰每2分鐘叫一次媽咪

育兒經 19:15 2023/02/01

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

仔女一放長假期，媽媽就忙到一頭煙。（《寶寶大過天》劇照）

假期前，醫院的病理報告要盡快完成，好讓病人知悉自己的病情，不用提心吊膽着過年。假期前，要完成三十本兒童書稿的最後校對工作，好讓出版社編輯趁假期做設計和錄音（對，編輯是沒有假期的。想到這裏，我的感覺沒那麼糟糕了）。

雖然我是工作媽媽、雖然家中一切從簡、雖然沒有外遊旅行，可是，作為小學生的媽媽，依然是全世界最瘋狂忙碌的人。孩子放假，要安排衣食住行；家傭放假，要安排家務物流。辦年貨，有很多奇怪的東西要買，一時三刻是怎樣都買不齊的。

此外，買新衣、剪頭髮、大掃除、布置家居、清理文件和雜物，除了自己的，還要處理孩子的；我一個人，天天過着三個人的生活。團年、拜年，馬不停蹄。親友見面互相道賀、派紅包、收紅包，對於有社交恐懼、兼面盲症、兼金錢數字白癡的我，永遠是個勞心勞力的大挑戰。盡管見到親友是快樂的事，然而我在不斷的談話和吃飯當中，會逐漸迷失自我；我需要大量自我沉澱的私人時間。吃吃吃，每餐多吃兩口，每頓飯之間多吃件零食糕點，體重立刻直綫上升，家中的糖果水果堆積如山，偏偏沒有時間運動，真叫人非常焦慮。還碰巧着是兩個女兒的新曆兼農曆生日。她們要求生日布置、生日卡、生日禮物、生日蛋糕、生日晚餐，充滿儀式感。連續假日二十四小時待在一起，每兩分鐘叫一次「媽咪！媽咪！」很甜蜜，但也很累、很難集中精神。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】小一統一派位填表策略　校長教穩中求勝留意「四不」

假期後，除了功課、默書和課外活動外，學校還會恢復全日制。孩子的心情、作息、接送、午飯茶點，這些準備工夫，當然也是屬於媽媽的了。

好想回復正常上班的日子啊！我想像，過多幾年，當女兒在農曆新年期間要趕溫習公開試、或正在外國讀書、或跟朋友外出看煙花玩通宵、或獨自去旅行、或有自己的家庭忙碌；那時候，我的過年就會有很多時間，完成工作、休息、閱讀和寫作。我可以精緻地安排生活，悠閒地與親友相聚，還能有時間染頭髮、修指甲、做面部護理、運動減肥，從容不迫地、全心全意地，迎接新一年的來臨。所以趁現在，要好好珍惜孩子依然跟我們過節的瘋狂日子。

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「媽媽過新年」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 許嫣 醫生媽咪

相關文章

【媽媽群組】新手媽入「媽媽谷」易遭圍攻壓力爆煲　心理學家警告︰部分女性充滿敵意
13:01 2023/01/29
【媽媽群組】新手媽入「媽媽谷」易遭圍攻壓力爆煲　心理學家警告︰部分女性充滿敵意
【媽媽心聲】育兒壓力爆煲失去自我　主播媽媽設Me Time：叉滿電先有力去打「大佬」
18:19 2022/12/23
【媽媽心聲】育兒壓力爆煲失去自我　主播媽媽設Me Time：叉滿電先有力去打「大佬」
【媽媽心聲】工作家庭兩頭燒永無下班　在職媽媽10大心聲你中幾多個？
13:02 2022/05/27
【媽媽心聲】工作家庭兩頭燒永無下班　在職媽媽10大心聲你中幾多個？

你可能感興趣

【媽媽群組】新手媽入「媽媽谷」易遭圍攻壓力爆煲　心理學家警告︰部分女性充滿敵意
13:01 2023/01/29
【媽媽群組】新手媽入「媽媽谷」易遭圍攻壓力爆煲　心理學家警告︰部分女性充滿敵意
【媽媽心聲】育兒壓力爆煲失去自我　主播媽媽設Me Time：叉滿電先有力去打「大佬」
18:19 2022/12/23
【媽媽心聲】育兒壓力爆煲失去自我　主播媽媽設Me Time：叉滿電先有力去打「大佬」
【媽媽心聲】工作家庭兩頭燒永無下班　在職媽媽10大心聲你中幾多個？
13:02 2022/05/27
【媽媽心聲】工作家庭兩頭燒永無下班　在職媽媽10大心聲你中幾多個？
爸媽心聲 育兒心得 農曆新年 醫生 許嫣

最高瀏覽

大劉甘比兒子主動捐出利是錢　陳凱韻感欣慰：心甜了
19:15 2023/01/31
大劉甘比兒子主動捐出利是錢　陳凱韻感欣慰：心甜了
【嚇破膽】禮儀師停屍間獨自守夜　電話響Siri突講「4個字」嚇到即逃
17:52 2023/01/31
【嚇破膽】禮儀師停屍間獨自守夜　電話響Siri突講「4個字」嚇到即逃
【視帝回港】返港帶女兒食漢堡陳自瑤未見影　王浩信強調不放棄香港市場
今日 10:46
【視帝回港】返港帶女兒食漢堡陳自瑤未見影　王浩信強調不放棄香港市場