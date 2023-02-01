【媽媽心聲】小學生媽媽是全世界最忙碌的人　嘆放長假攰過返工︰每2分鐘叫一次媽咪

▲ 仔女一放長假期，媽媽就忙到一頭煙。（《寶寶大過天》劇照）

假期前，醫院的病理報告要盡快完成，好讓病人知悉自己的病情，不用提心吊膽着過年。假期前，要完成三十本兒童書稿的最後校對工作，好讓出版社編輯趁假期做設計和錄音（對，編輯是沒有假期的。想到這裏，我的感覺沒那麼糟糕了）。

雖然我是工作媽媽、雖然家中一切從簡、雖然沒有外遊旅行，可是，作為小學生的媽媽，依然是全世界最瘋狂忙碌的人。孩子放假，要安排衣食住行；家傭放假，要安排家務物流。辦年貨，有很多奇怪的東西要買，一時三刻是怎樣都買不齊的。

此外，買新衣、剪頭髮、大掃除、布置家居、清理文件和雜物，除了自己的，還要處理孩子的；我一個人，天天過着三個人的生活。團年、拜年，馬不停蹄。親友見面互相道賀、派紅包、收紅包，對於有社交恐懼、兼面盲症、兼金錢數字白癡的我，永遠是個勞心勞力的大挑戰。盡管見到親友是快樂的事，然而我在不斷的談話和吃飯當中，會逐漸迷失自我；我需要大量自我沉澱的私人時間。吃吃吃，每餐多吃兩口，每頓飯之間多吃件零食糕點，體重立刻直綫上升，家中的糖果水果堆積如山，偏偏沒有時間運動，真叫人非常焦慮。還碰巧着是兩個女兒的新曆兼農曆生日。她們要求生日布置、生日卡、生日禮物、生日蛋糕、生日晚餐，充滿儀式感。連續假日二十四小時待在一起，每兩分鐘叫一次「媽咪！媽咪！」很甜蜜，但也很累、很難集中精神。

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假期後，除了功課、默書和課外活動外，學校還會恢復全日制。孩子的心情、作息、接送、午飯茶點，這些準備工夫，當然也是屬於媽媽的了。

好想回復正常上班的日子啊！我想像，過多幾年，當女兒在農曆新年期間要趕溫習公開試、或正在外國讀書、或跟朋友外出看煙花玩通宵、或獨自去旅行、或有自己的家庭忙碌；那時候，我的過年就會有很多時間，完成工作、休息、閱讀和寫作。我可以精緻地安排生活，悠閒地與親友相聚，還能有時間染頭髮、修指甲、做面部護理、運動減肥，從容不迫地、全心全意地，迎接新一年的來臨。所以趁現在，要好好珍惜孩子依然跟我們過節的瘋狂日子。

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「媽媽過新年」。

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