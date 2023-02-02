【備孕飲食】打造易懷孕體質最佳狀態　營養師分享備孕期7大飲食宜忌

▲ 營養師分享備孕期7大飲食宜忌。（i-stock圖片）

要懷孕不是易事，營養師指出想維持健康的身體機能，攝取足夠的營養是關鍵，同樣地要打造容易懷孕的體質，備孕飲食也是不可或缺的基礎，想透過食物達到最佳備孕狀態，可留意備孕期3大飲食禁忌與4大飲食需知。

台灣營養師李婉萍在facebook專頁及網頁分享了有關「備孕飲食解密」，究竟想懷孕女生應吃甚麼？又不能吃的食物有哪些呢？當中有3類比較不適合備孕女性吃的食物。

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備孕期3大飲食禁忌

1. 反式脂肪酸：反式脂肪通常存在於油炸食品、包裝零食和烘焙製品中，被許多文獻指出均不利於懷孕。

2. 過量紅肉：豬、牛、羊等紅肉類，含有較多的飽和性脂肪。有海外大型研究表明如攝取過多會對備孕帶來負面的影響。

3. 酒精：以目前研究看來，酒精對於準備懷孕沒有加分也無扣分效果，不過由於正在積極備孕的人有受孕可能，而懷孕期間飲酒可能對胎兒造成傷害，還是先避開比較理想。

至於不少人提及咖啡，李婉萍營養師指出從備孕到懷孕期，現在尚無證據證明喝或不喝咖啡會產生特別影響，即是說咖啡因看來似乎不會增加不孕症的風險。但還是建議準備懷孕的女生審慎攝取，以一天200mg咖啡因為上限，無論是拿鐵、濃縮或美式等各種咖啡盡可能別超過一杯。

想懷孕宜吃4類食物

1. 多元不飽和脂肪：以取代反式脂肪酸，如魚類、堅果種子和植物油所含有的多元不飽和脂肪酸，海外許多研究均指出有益於提高生育率，不妨將飲食中一部份紅肉用魚取代，習慣吃零食甜點的可改成堅果。

2. 魚類以小型魚為主：推薦育齡婦女和孕婦每周吃7至9份（即245至315克）的各種魚類，以三文魚、秋刀魚、鯖魚、虱目魚為首選；鯊魚、旗魚、吞拿魚及油魚盡量避免，如果要吃旗魚、吞拿魚及油魚每周應不超過2份（70克）。

3. 充足優良蛋白質：以豆類和魚類為優先，紅肉其次，但針對有缺鐵性貧血的女性，限制紅肉可能會讓鐵的攝取量減少，建議還是要先把營養補充上來，例如可吃豬肝、豬腰、豬心等補鐵且脂肪含量少的優質內臟，同時蛋白質食物通常也都富含微量元素鋅。

4. 補充葉酸：一般都以為是懷孕後才要多補充的營養，但研究認為備孕就可以開始補，可從菠菜、番薯葉、通菜等深綠色蔬菜獲得，一天至少吃兩次。

另一方面，李婉萍營養師提醒想陀B的女生，太胖太瘦也會導致不孕，除了採取均衡多樣化的健康飲食模式之外，維持理想體重，把體脂肪控制在20至25%的範圍內也很重要！

文章內容獲「李婉萍營養師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕