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【食物中毒】5人港威酒店Three On Canton食生蠔後疑食物中毒　現發燒、嘔吐及腹瀉等病徵

社會 19:08 2023/02/01

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（Three On Canton Facebook圖片）

有5名市民於港威酒店餐廳Three On Canton進食生蠔後疑食物中毒。衞生防護中心今（1日）表示，該5人分別在上周二及周三在到Three On Canton用晚膳，並均有進食生蠔，惟在用膳後約30小時出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵，其中三人已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。

衞生防護中心指，正調查有關懷疑食物中毒個案，呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病，而在外進食時，也應注意以下要點：

  • 光顧可靠及有牌照的食肆
  • 避免進食生的海產
  • 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔
  • 進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食
  • 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物
  • 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物
  • 不要光顧無牌食物檔
  • 飲用經煮沸的水
  • 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用
  • 進食前及如廁後要洗手

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責任編輯：黃小冰

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