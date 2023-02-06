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【護眼食物】抗氧化預防黃斑病變　15種護眼食物排名

保健美顏 11:21 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

攝取2大抗氧化物可預防黃斑病變，15種護眼食物排名。

保護眼睛非常重要，透過食療護眼不失為好方法。營養師高敏敏指出，有15種高含量葉黃素及玉米黃素食物，能有效保護眼睛細胞。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】過年食滯肚脹便秘　4款消滯茶助消化解膩【附正確飲食貼士】

高敏敏在Instagram專頁表示，現代人用眼過度及佩戴隱形眼鏡習慣，都會加重眼睛負擔，出現眼乾、流淚畏光、視力模糊等症狀，隨時容易患上乾眼症、增加視力損傷、罹患青光眼、黃斑部病變、白內障等。因此，她建議可以透過飲食護眼，為眼睛提供充足營養及抗氧化，減少自由基傷害。

其中，葉黃素及玉米黃素是唯二能存留在黃斑部的抗氧化物，可以過濾對眼睛有害的藍光、保護眼睛細胞、避免病變。

高敏敏推薦15種高含量葉黃素及玉米黃素食物，同時提醒大家，用眼50分鐘就要休息10分鐘；多看戶外遠方，放鬆眼睛睫狀肌。

點擊大圖查看15大護眼食物：

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內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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