【簡約公屋】李慧琼去信要求局方釋疑　何永賢：世運道的長遠規劃不變

▲ 何永賢強調，所有簡約公屋項目都是以2年建築期、5年使用期為預算。(資料圖片)

簡約公屋啟德世運道的選址惹爭議，民建聯主席、九龍中立法會議員李慧琼，今日亦去信立法會工務小組主席，要求局方釋疑。她問到，當局會否及如何向公眾清晰交代啟德區整體規劃概念的定位不會否受影響，以及簡約公屋的退場時間表及安排等。房屋局局長何永賢下午在社交媒體發文，強調九龍東的CBD2地位不變；所有簡約公屋項目都是以2年建築期、5年使用期為預算。

李慧琼表示，認同政府希望盡快改善基層住戶環境的目標，亦歡迎及支持興建「簡約公屋」，但同時亦關注到社會有聲音指整個項目造價偏高，以及不少啟德區區內市民質疑世運道用地，是否合適作簡約公屋，擔心交通配套及會否破壞啟德發展區作為第二核心商業區的概念。

李慧琼在信中指，啟德區居民關注世運道用地，主要源於擔憂政府多次修改啟德發展區的規劃，包括多次修改發展區的土地用途，以及「先擱置後放棄」原有的「單軌列車」系統，居民憂慮是次使用世運道土地，以「臨時」改變土地用途興建「簡約公屋」 會將「臨時用途」變為「長期使用」，最終在積小成大下，根本改變整個啟德區作為香港第二個核心商業區(CBD2)的定位。

她在信中問到，當局會否及如何向公眾清晰交代啟德區整體規劃概念的定位不會否受影響？其他核心項目的推展進度、簡約公屋的退場時間表及安排，以及世運道用地推出市場的時間表分別為何？

按計劃世運道項目將興建逾萬個單位，新增人口可能超過三萬，人口與毗鄰兩條公共屋邨人口總數相若。李慧琼提到，由於該分區在短期內突然人口倍增，居民擔心項目會對社區資源及交通負荷造成巨大壓力。她問當局，曾否就項目進行交通影響評估，以及提交什麼交通方案，以解決潛在的交通壓力？政府亦需交代其餘七個簡約公屋項目區的相關交通配套安排詳情為何？

她促請當局，能於 2 月 8 日工務小組委‍員會討論 1HL 推展「簡約公屋」項目前，就她關注事宜作出回覆；並期望政府能與受影響地區的居民代表及持份者接觸，聽取及回應市民的關注及解釋政府的決定。

何永賢強調九龍東的CBD2地位不變

何永賢下午在社交媒體發文釋疑，財政司副司長黃偉綸亦有轉載內容。何永賢強調，一如其他簡約公屋的選址，啟德世運道的用地，也只是借了該用地未發展的短期空檔，該用地的長遠規劃不變。她又重申，九龍東的CBD2地位不變，目前九龍東商業樓面面積大約是320萬平方米，連同正在興建或已獲批的項目，面積超過400萬平方米，與中環核心商業區規模相若，現時啟德區內仍有一定數量的商業用地尚未推出，選取啟德世運道用地暫作簡約公屋，不影響啟德的商業用地供應。



時間方面，何永賢表示，所有簡約公屋項目都是以2年建築期、5年使用期為預算，以解決未來十年房屋供應「頭輕尾重」的問題，「隨着其他長遠公營房屋項目同步推展，房屋供應會逐漸到位，簡約公屋的任務也會完成」。

交通方面，何永賢認為，有足夠容量，啟德作為未來的核心商業區的一部分，又有啟德體育園，其交通規劃本來已預算了大量人流。她續指，啟德世運道的選址很近兩個港鐵站，啟德和宋皇臺，附近亦有很多巴士線，「承載量綽綽有餘」，由於簡約公屋不會提供車位，對附近的交通亦沒有什麼影響。

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責任編輯：區綽彥