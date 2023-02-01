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【BNO】英方：兩年間批逾14萬BNO簽證　駐港公署強烈譴責

政治 19:29 2023/02/01

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英國內政部指，兩年間已批逾14萬BNO簽證，駐港公署強烈譴責。（資料圖片）

英國內政部表示，前年推出的BNO簽證計劃，已協助逾14萬港人移居香港，會繼續採取行動，期待未來數年有更多合資格港人到英國。外交部駐港公署發聲明強烈譴責，批評英方打着BNO簽證新政策兩周年旗號大放厥詞，妄談「對港責任」，是赤裸裸干預香港事務和中國內政。

英國內政部昨日（31日）在社交媒體上發文表示，前年推出的BNO簽證計劃，兩年間共協助144,500名港人在英國展開新生活，稱移居到英國的港人將技術帶到英國，正為當地的社區和經濟付出貢獻。

外交部駐港公署對此表示強烈譴責。發言人指，英方不顧中方堅決反對和嚴正反制，公然違反中英雙方有關約定，以香港國安法為藉口，反覆操弄BNO問題，明目張膽為反中亂港分子提供「保護傘」，充分暴露其唯恐香港不亂的虛偽面目和「以港遏華」的險惡用心。發言人引述報道指，「一些港人移居英國後生計窘迫、備受歧視，甚至不堪壓力自尋短見，英方所謂的『享受生活』不過是巧言令色的虛偽包裝。所謂BNO政策注定只是又一場難以為繼的偽善表演。」

發言人敦促英方認清大勢、尊重現實，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止藉BNO問題，為反中亂港分子包庇開脫。

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責任編輯：關景騰

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