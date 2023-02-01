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【賞花佳節】嘉道理農場鐘花櫻桃盛放　吸引大量相思雀前去大快朵頤

社會 19:53 2023/02/01

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嘉道理農場鐘花櫻桃盛放。（周章文攝）

1至2月是欣賞櫻桃花盛開的最佳時節，嘉道理農場的鐘花櫻桃連日盛放，吸引不少市民到場觀賞，不過嘉道理農場上周六公佈，該園的鐘花櫻桃開花指數約為80%，較再早數天前的90%下降，市民要把握時間前往該院的胡挺生先生紀念亭欣賞。

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TOPick記者周一前往嘉道理農場，發現盛放的鐘花櫻桃，除了為觀音山帶來濃濃的春節氣氛外，更吸引了大量相思雀齊來大快朵頤採吃花蜜，在花間飛舞，綠鳥花紅，鳥聲不絕，如此景緻也令嘉道理農場連日絡繹不絕，不少市民都趁花開到場觀賞及「打卡」，亦有大量攝愛好者前去捕捉相思雀飛舞的模樣。

另外，除鐘花櫻桃，嘉道理農場的梅花開花指數，在上周六也達80%，較再早前的70%上升，市民可把握機會前往農場內的蘭花谷一帶欣賞。

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記者：周章文

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