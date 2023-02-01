【復常之路】中總蔡冠深︰今年將組團訪中東、歐盟及長三角　盼快取消核酸檢測

▲ 蔡冠深表示，不反對再派消費券。（趙居逸攝）

中華總商會會長蔡冠深表示，香港已重返國際舞台，今年將出訪多地包括東盟、歐盟，及內地，說好中國和香港故事。

特首李家超出席團拜致辭時，肯定中總組商務團，和商經局局長一起到越南，促進香港與當地的交流和合作，希望中總繼續為香港企業拓展更多、更廣闊的商機。他又稱，經歷了三年的疫情的挑戰，香港在兔年迎來全面與內地和國際通關的良好開局，深信香港的未來風光錦繡。

蔡冠深會後見記者時表示，上月商會組織70人代表團去越南，向當地企業推介及吸引他們到港融資，期望可推動更多當地企業來港上市。他透露，商會目前正安排與央企、國企、港企一起組交流團，出訪西班牙、法國、德國、比利時等歐盟國家。而下半年，中總亦會到訪中東。另外，稍後亦會安排到訪北京、大灣區和長三角地區。

談到新一份財政預算案，蔡冠深稱，不反對再派消費券，但認為政府應搞好營商環境，「希望大家有生意做，大家賺到錢更加實際。」若營商環境好，則無需靠政府補助。他認為，要創造良好營商環境，「通關便利化」最重要，期望可取消核酸檢測要求。他預計，今年進一步通關復常，香港的轉口貿易、金融業、專業服務會有不錯的發展。

被問到對中美關係有何看法，蔡冠深表示，香港作為自由經濟體，不希望見到任何貿易壁壘，但個別國家保護主義抬頭，希望能解除對香港的限制，回到以前全面開放的狀態。

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記者：趙居逸