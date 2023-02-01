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傳三月廢除「口罩令」？林健鋒不擔心　月內到大灣區考察助廠房轉型

政治 20:22 2023/02/01

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經民聯舉行傳媒新春午宴，多名立法會議員出席。 (區綽彥攝)

疫情至今近三年，踏入復常之路，有傳三月便廢除「口罩令」，疫情期間成立口罩廠的經民聯副主席林健鋒不擔心，指最重要是疫情期間幫到香港人，透露月內打算到大灣區「行一轉」，到佛山和東莞 ，探索一下廠房如何轉型。

經民聯今日舉行傳媒新春午宴，林健鋒指，成立口罩廠，最重要是幫到香港人，三年以來都堅持，「在香港生產，給香港人用」，因此其口罩從沒有出口。他日前去到日本旅游，指雖然日本沒有「口罩令」，但見街上大部分人都有戴上口罩，預期香港就算廢除「口罩令」，大家仍會戴口罩。

不過，林健鋒仍未雨綢繆，他透露在兩個星期內，趁周末，打算到大灣區「行一轉」，2至3天，到佛山和東莞 ，與當地的領導見面，視察一下環境，探索一下，當地的高新科技如何幫助轉型。他指，由於生產口罩有無塵廠房，或可利用無塵廠房，轉型用作生產醫療用品。

此次大灣區之行，亦是在香港與內地免檢疫「通關」後，林健鋒首次去內地，也是疫情3年以來，他首次上大灣區，他打算看看大灣區有何轉變。行政長官李家超即將率團訪問中東，他笑言，為了去大灣區，「我中東都不去」。至於為何只去2至3天這麼短，身兼行政、立法兩會議員的他笑言，「星期二、三要開會，不開會又會被人罵。」

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撰文 : 傅流螢

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