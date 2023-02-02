【STEAM教育】無人機賽事逆轉奪亞　靚次伯中學男生下月赴美進軍世界賽

▲ 仁濟醫院靚次伯紀念中學學生在無人機組奪亞。（學校提供相片）

無人機應用日漸普及，仁濟醫院靚次伯紀念中學學生最近於香港區資格賽，贏得團隊亞軍和單人比賽亞軍，並獲邀於下月代表香港，遠赴美國參加「2023 U.S. Open無人機資格賽」，兩名參賽男學生盼為港爭光。

賽事每年3至4月在美國舉行，是美國第2大型學界機械人賽事。無人機組設單人飛行賽、聯隊資格賽及設計研究。參加者須操控無人機，在比賽場地上完成特定任務，例如利用無人機產生的氣流來移除物品、操控無人機推倒物品等，以考驗參加者操控無人機的熟練度。

參賽的設計或工程團隊，將共同設計、構建和測試無人機附加設備，團隊構建的遊戲機制，以及過程將記錄在工程筆記本中。團隊可合作測試他們的工程、飛行、協作和溝通技能。至於單人飛行比賽，每個團隊將有兩次單人飛行機會，分數是時鐘上剩餘的秒數。評審範圍包括團隊工程筆記本、現場表現、技術知識及活動期間的社交互動等。

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靚次伯中學隊伍憑著穩定的操控及團隊配合，於香港青少年機械人學會舉辦的「香港賽區資格賽」，展現優良表現，中五級學生蔡偉楠和楊俊生，勇奪團隊亞軍及個人亞軍。

楊同學分享時表示，比賽過程中遇到不少難以預計的困難，包括在臨起飛前發現無人機訊號接收不良，難以用手制操作，幸好組員處變不驚，改以ipad操控，渡過難關。蔡偉楠亦坦言，自己在賽事中稍有失誤，曾弄錯了無人機的飛行方向，並拖低了單人飛行賽成績，幸得組員提醒保持冷靜，最終力挽狂瀾完成賽事，獲得亞軍，他說：「學習過程中，學懂遇到困難，不輕言放棄，亦令我明白堅毅和互相合作的重要性。」

赴美參賽在即，二人表示將努力備戰，亦會多加反覆測試訊號接收問題，期望可為港爭光。仁濟醫院靚次伯紀念中學郭副校長表示，該校將於農曆新年長假後，聘請專責導師為得獎學生進行特訓，強化其操控和設計技巧，協助備戰世界賽。

仁濟醫院靚次伯紀念中學自2015年起，致力發展STEM教育，並持續進行課程改革，除引入跨科目合作內容，近年更在初中開設全新「創意科技科」，更進一步引入更多高端技術的STEM課程，例如人工智能（A.I.）。該校亦透過優質教育基金「主題網絡計劃」，協助網絡學校規劃及推行STEM課程及活動。另外，該校於今屆「校際人工智能Edge級方程式賽車比賽2022」8強止步，但同學們發揮創意，加入3D打印及雷射等技術設計的「Star-Law」車輛，獲得設計大獎第3名。

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責任編輯：馮琪雅