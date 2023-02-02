  • 20°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 12:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新四十二章】龔嘉欣甜蜜親講戀情　預計情人節與日籍靚仔度過

娛樂 11:20 2023/02/02

分享：

分享：

熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

龔嘉欣：「緣份係好難講。」

龔嘉欣、陳豪、周嘉洛等主演的《新四十二章》熱播當中，被封「豬肉西施」的龔嘉欣，其鬍鬚造型成亮點之餘，網民、觀眾也相當關注嘉欣的戀情，關心她會否成為兔年新娘！

嘉欣接受TOPick專訪時，大方地透露感情狀況，也提到今年情人節的著落。

【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？ 

嘉欣：緣份係好難講

日前，有爆料者向傳媒指龔嘉欣的男友是日籍甜品大師松岡哲也（Tetsuya Matsuoka），又指二人早已秘密拍拖2年兼共賦同居。

嘉欣在昨日（2月1日）回應傳媒時否認戀情，她接受TOPick專訪時指「對的人」尚未出現，連番表示「真係未係」 。

她說：「緣份係好難講，可能好多嘢會突然之間發生，我就無得講得咁實，但我覺得以我呢個年紀去拍拖、組織一個家庭，都係一件好正常嘅事。但始終要行到呢一步唔容易，依家想嘅下一步就一定係想結婚。」

嘉欣直言「對的人」尚未出現。（曾嘉文 攝）

收保安員祝福

自嘉欣傳出蜜運中的消息後，也「驚動」所居住大廈的保安員。她笑說：「Security姐姐就同我講話佢好替我開心」，她形容對方比她更加開心。

不過，她也覺得沒有所謂，連忙感謝對方的祝福，並作解釋：「未係啊，未係啊，遲啲結婚先話畀你聽啦。」

嘉欣表示現時的自己是以事業爲重，但她也深明大家也很著緊她的感情狀況，表示應該不會「秘婚」，除非將來的另一半是相當抗拒，始終也是需要尊重對方。

最新影片推介： 王丹妮＋廖子妤專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉　Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish

嘉欣「警告」朋友 

嘉欣身邊的朋友替她緊張，她就向朋友說：「你唔好再send啲新聞畀我喇，我已經知道，我好多謝你。不停send畀我，有新嘅又再send畀我。」

她向朋友表示：「我結婚，我會通知你」，然後對方就未有再作回覆。 

【新四十二章】龔嘉欣演「豬肉西施」斬到手指痛　打戲連場有新挑戰

過甜蜜蜜情人節？

臨近浪漫的情人節，嘉欣又會否有一些特別的搞作，抑或在工作中度過？ 

她回應道：「通常都係幫Grace（陳凱琳）嘅大囝Rafael（鄭承悅）慶祝生日，因為佢係情人節生日，呢個係我哋每一年嘅情人節節目，同埋我身邊所有朋友都有家庭，佢哋唔會慶祝情人節。」

至於松岡哲也會否也出席在其中，嘉欣表示要由主人家決定：「都係Grace負責請，如果Grace會請佢，我諗佢都好樂意去enjoy party！」 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

化妝：Henry Li 

髮型：Sue Cheung 

服裝：ba&sh

場地：Studio Meta

記者：陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【新四十二章】龔嘉欣疑有新戀情出聲恨生B 　到陳凱琳家拜年洩蜜
10:03 2023/01/30
【新四十二章】龔嘉欣疑有新戀情出聲恨生B 　到陳凱琳家拜年洩蜜
【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
11:50 2023/01/31
【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
【萬千星輝頒獎典禮2022】龔嘉欣無緣爭視后超失落　入行14年搏盡為大台鞠躬盡瘁
12:11 2022/12/15
【萬千星輝頒獎典禮2022】龔嘉欣無緣爭視后超失落　入行14年搏盡為大台鞠躬盡瘁
【新四十二章】陳豪當私人攝影師拍度假片　陳茵媺「老公視覺」驕人身材逐格睇【多圖】
14:27 2023/02/01
【新四十二章】陳豪當私人攝影師拍度假片　陳茵媺「老公視覺」驕人身材逐格睇【多圖】

你可能感興趣

【新四十二章】龔嘉欣疑有新戀情出聲恨生B 　到陳凱琳家拜年洩蜜
10:03 2023/01/30
【新四十二章】龔嘉欣疑有新戀情出聲恨生B 　到陳凱琳家拜年洩蜜
【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
11:50 2023/01/31
【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
【萬千星輝頒獎典禮2022】龔嘉欣無緣爭視后超失落　入行14年搏盡為大台鞠躬盡瘁
12:11 2022/12/15
【萬千星輝頒獎典禮2022】龔嘉欣無緣爭視后超失落　入行14年搏盡為大台鞠躬盡瘁
龔嘉欣 娛樂人物職業 演員 新四十二章 娛樂行業 陳凱琳 拍拖 TVB

最高瀏覽

【旅遊意外】港人情侶疑泰國旅行出事　女友搭的士遭綁架5個月音訊全無
12:42 2023/02/01
【旅遊意外】港人情侶疑泰國旅行出事　女友搭的士遭綁架5個月音訊全無
【視帝回港】返港帶女兒食漢堡陳自瑤未見影　王浩信強調不放棄香港市場
10:46 2023/02/01
【視帝回港】返港帶女兒食漢堡陳自瑤未見影　王浩信強調不放棄香港市場
【食用安全】34歲男邊玩手機邊充電觸電　同事3日後上門揭陳屍床上
11:09 2023/02/01
【食用安全】34歲男邊玩手機邊充電觸電　同事3日後上門揭陳屍床上