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【腦退化症】理大護理團隊透過上世紀音樂片段　刺激認知障礙症長者記憶

社會 22:32 2023/02/01

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

(理大提供)

患有認知障礙症的病人會漸漸忘記家人及身邊一切的人和事，照顧者及家人都會想盡方法，希望減慢患者的衰退情況。理大護理學院圑隊發現，患有認知障礙症的長者音樂記憶逗留時間比較長，甚至乎中晚期的患者仍有音樂記憶。團隊研發一套名為MwM的系統，為長者提供40-90年代的音樂遊戲及音樂片段，預料1,000 名患有癡呆症的老年人將參與。團隊相信，長者將在多個領域顯示積極的健康結果，例如認知及情緒均會有提升。

理大護理學院教授張詩琪表示，MwM 系統以音樂作為溝通的渠道，與認知障礙症的長者進行治療性干預。團隊將於50間社區服務中心和安老院，為1,000 名患有癡呆症的老年人採用MwM 系統。利用應用增強現實（AR）技術及平板電腦，提供四款音樂遊戲及音樂片段，以刺激參與者的記憶，用戶的健康狀況和參與度由基於雲的智能管理平台通過嵌入專門設計的樂器中的運動傳感器進行跟踪。

理大表示，將於開展計劃後監測參與者的健康狀況，在培訓之前和作出干預之後，亦將評估參與計劃協調員對癡呆症的知識和態度。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

 

大學 認知障礙症 音樂 認知障礙 腦退化 護理

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