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【借鏡澳門】民建聯倡參考澳門房屋政策　助市民置業

政治 22:32 2023/02/01

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

李慧琼建議，港府可借鏡澳門房屋政策。（趙居逸攝）

民建聯立法會議員昨日到澳門考察，拜會澳門特首賀一誠、澳門立法會主席高開賢，和澳門中聯辦。並實地考察了社屋單位、經濟房屋單位。主席李慧琼分享考察成果，建議港府參考澳門房屋政策，解決年輕人及邊緣中產的住屋問題。

李慧琼表示，港府可以參考澳門房屋政策，澳門通過了《經屋法》，所謂經屋即等於香港的居屋，但澳門經屋設有限制，即推出不具投資屬性的房屋，以成本價向市民出售作居住用途，並規定經濟房屋不可轉售，只能以原價由房屋局回購，以解決年輕人及邊緣中產的住屋問題。李慧琼續指，澳門亦有住房問題，但澳門有最低面積指引，因此房間空間頗寬敞，亦是香港值得借鏡的地方。

另外，立法會議員周浩鼎表示，昨日所見，澳門的旅遊業已經恢復暢旺，市面人山人海。認為與早前推出多項宣傳活動有關，希望香港政府能借鏡，推出類似宣傳。他又建議港澳可以考慮推出一程多站的旅遊活動，讓海外旅客能到香港、澳門，甚至內地旅遊，同時帶動多地旅遊業。

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責任編輯：趙居逸

 

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