【換身份證】申換智能身份證即日籌今起暫停　入境處：須先網上預約

▲ 智能身份證換領期限延至3月3日。市民到灣仔智能身分證換領中心，申請換領。 陳靜儀攝

香港和內地恢復通關後，不少由海外回港的市民前往入境處換證中心，申請換領智能身份證，致近日多個中心預約滿額，更出現即日籌人龍。入境處日前已宣布延長換證期限至3月3日，但近日仍有大量市民通宵冒寒排籌，在網上亦有「黃牛黨」聲稱可代排即日籌。入境處昨宣布，為有序地辦理手續，各人事登記處和換證中心今日(2日)起暫停即日籌安排，不會處理未有預約申請。

入境處發言人表示，留意到近日有大量市民在未有預約情況下，到各人事登記辦事處和智能身份證換領中心辦理申請身份證手續，處方呼籲市民先行在網上預約換證時間。為確保市民可順暢有序地辦理申請身份證手續，入境處昨宣布，今日起各人事登記處和換證中心，不會處理未有預約的申請。

早前有餘額 酌情即日處理

首席入境事務主任翁碧霞澄清，換領身份證的申請人必須先經預約，只是早前換證中心仍有換證餘額，處方才酌情處理，因應目前額滿情況，處方今日起不再為無預約人士辦證，呼籲市民切勿在中心外排隊。

翁碧霞提到，處方會盡量加大網上預約換證名額，亦會盡量安排人手，幫市民辦理手續，而所有智能身份證換領中心會在3月4日停止運作，而處方暫時未有舊版身份證失效的時間表，會視乎新證換領進度而定。至於因身份證遺失、毁滅、損壞或污損而需要在人事登記處緊急補領身份證但未有預約的人士，各人事登記處會因應個別情況而提供協助。

籲回港居民 毋須急於換領

處方強調，香港居民如因不在港而未能換領身份證，不論是因應全港市民換領身份證計劃而需要前往換證中心換領身份證，或因年滿11歲或18歲而需要在人事登記處登記領取身份證，均毋須急於趕回香港辦理手續，有關人士只須在返港後30天內，到相關辦事處辦理手續。

倘若市民在外地返港後，在香港逗留時間少於30天，亦毋須急於在逗留期間辦理身份證申請，他們不會因為在該次返港期間沒有辦理相關手續而觸犯法例（罰款5,000元）。

記者 蘇文軒