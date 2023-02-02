【正能量】工傷覺醒不甘被廚房困住人生　廚師耕耘廿載追夢成書畫家

▲ 為了成就自己的第二生命書畫藝術，可以有幾盡？郭洪球從廚師耕耘廿載追夢成書畫家的歷程絕不簡單。

「窮風流、餓快活」，別看輕這六個字的力量，這種自嘲式哲學，往往能令人在逆境中撑起人生。過了耳順之年的書畫家郭洪球，站在屯門大會堂演奏廳的舞台上，搦筆蘸墨直往展板丈二宣紙即席寫畫，台下觀眾莫不屏息，在箏蕭樂韻的推進下，視覺聽覺彷彿飄進了水墨大觀園……然而，誰又會想到，這雙藝術巧手的前半生，就待在餐廳廚房切切炒炒，揮鑊剷煮菜式。今日，郭洪球夥同三位書畫家，在香港中央圖書館舉行「禪在書畫」聯展，並義賣部分書畫，捐贈能仁專上學院教育基金。

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廚房佬這個身份，郭洪球從不諱言，從廚房佬轉型成書畫家，卻是個血淚交織的故事。「工傷後遭投閒置散，再撞正『沙士』，四十多歲壯年失業，兩個兒子，一個讀中學、一個幼稚園……自己往後的人生該如何走？」那年夏夜，他坐在公園裏思前想後，忽然覺醒。

▲ 郭洪球壁上作畫，丈二亦揮灑自如。（葉翠華攝）

從點心仔到書畫家

左思右想，他決心豁出去開拓自己的書畫生命，拿著微薄的遣散費，在商場租了個小舖位，日間招生教授書畫，晚間四出打散工應付家庭開支，不管是夜巿伙頭、酒樓通宵洗地氈也照做，清晨回家眠一眠，又開始一日循環。「那年頭，每日慳住只咬兩個麵包充飢，見盡人生百態，比戲劇更荒誕，但我知道自己為何而活，因此能夠忍受任何艱苦的生活。」如此這般，持續了好幾年。

從只得一個學生，到幼稚園畫班、不同團體的成人書畫班；從在屯門大會堂辦第一個展覽，坐足八小時僅寥寥幾個的參觀者，到現在成為聯結屯門區及港九多個畫會的展覽盛事，並出走澳洲、北京、韓國等地參展，2021年，郭洪球更獲授予國家高級美術師的名銜。

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1979年，郭洪球從廣州惠州來港定居，第一份工，就在粉嶺藝苑酒樓做點心仔。來港前，他曾在惠州工藝廠打工一年，專職畫花瓶圖案；未學過繪畫的他，搦起筆就能畫得似模似樣，廠長更指派他做示範。那時，月入18元人民幣，拿著第一次支薪，首次離家外遊上廣州，踏足廣州美術學院，剛巧得睹李鐵夫暨學生作品展。

郭洪球說，看罷即驚為天人，對其畫作色彩鮮艷而帶蒼茫的印象，一烙心間難退卻。李鐵夫乃中國油畫第一人，曾隨孫中山革命，後定居香江，與香港畫壇壽星「十萬山人」孫星閣有「芋薯之交」的佳話；而郭洪球與「十萬山人」也有過數面之緣，「他夥友人前來我任職的餐廳探班，我煮了窩煲仔粥給他品嘗，我們也可說有段『煲仔粥之交』。」郭氏笑言。

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45歲轉型開展第二人生

事實上，藝術種籽早已深埋他的心間，只是欠缺發芽機會。問他，當初來港時，有否考慮循藝術方向發展？郭氏不假思索、斬釘截鐵地答道︰「有。」他原擬半工讀進修藝術課程，甚至想過入電視台做舞台布景，務求從事接近藝術的工作，無奈人地生疏無門路，加上在那個對新移民冠以「阿燦」、「表叔」等嘲弄綽號的社會環境下，找工作受盡冷眼與歧視，要適應新生活、新人事，談何容易，想尋覓理想，更是天方夜譚。

艱苦歲月裏，他甚麼工都做，裝修、五金、清潔、熨衣、搭棚、送貨……半生以廚房工作的時間最長。或許，這段歷練也成就了他工傷後籌謀自己人生的狠勁。

「回頭重看，當時的決定的確是大膽的，但也是不得已，我不怨命，但不甘心被廚房困住自己的人生，那一刻不轉念的話，我就不會再有機會發展自己的興趣。」郭洪球13歲在廣東惠州念初中時，隨張桂光（華東師範大學教授、古文字學學者）習書法。80年代在香港隨孔平孫（篆刻家馮康侯弟子）學習篆刻。90年代末，隨香港著名畫家謝舉賢習畫。他移居香港後，投身餐飲工作，仍不忘書畫藝術，「落場」時多翻看字帖畫冊，是廚房的另類風景，也是他轉型的基礎。

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沙士肆虐後，45歲的郭洪球從零開始，創立香港無名堂，從事書畫教學，「身無長物，靈光一閃，索性將畫室定名為『無名堂』，這是我第二人生的起點。」

積極在屯門推廣藝術

走出廚房轉型搞藝術創作的那個轉身，歷經無數舉步維艱之困局，恍若泥沼舉步，豈止原地踏步，更不時打倒褪。然而堅毅自強的他，每每抱「會否行多步就能過關」之心態，一直走到現在。他自嘲：「只有傻子，才會這樣。」對！就因為傻，才能死心眼地向前衝。郭洪球說：「自己喜歡藝術、享受藝術，隨心而做到自己想做的事，是幸運，也是幸福。」

藝術讓他忘我栽進，喚醒潛藏靈性，將自然攝入眼底，從筆尖傾注生命，朝飲墮露、夕餐秋菊、解衣盤礴、醉臥雲端、神馳物外、怡然自得，浪漫而瘋狂，愉悅而無憾。

▲ 丈二梅花。（被訪者提供）

奮鬥近廿載，郭洪球除了教學外，更積極在屯門區推廣藝術，一點一滴地建立了自己的藝術圈子，現為香港屯門文藝協進會視覺藝術發展委員會主席的他，每年都會舉辦兩次展覽，連結區內畫會為藝術愛好者搭建平台，互相交流。「任何事物，再興盛也只是一時風光，要長期承傳下去，必須著力培養下一代，以及讓他們有展示的機會。」

藝術生命遭逢兩個疫情

郭洪球的書法，從傳統切入，取法於顏真卿、金剛經石刻，旁及爨龍顏碑、爨寶子碑、好大王碑、趙孟頫及文徵明；小楷取法鍾繇、褚遂良而形成個人面目。至於水墨創作，主要受謝舉賢老師影響，從而接觸八大山人、揚州八怪及現代畫派大師丁衍庸。

年輕時學過龍形拳及黐手的郭洪球表示，拳術與書法俱講求如何運用氣與力，能將吞吐沉浮的呼吸法門融入書法，用筆更見渾厚及富節奏感。他自言很多竅妙都從工作中領悟，揸鑊舉剷、搬運貨物也要講求呼吸……生活處處是學問，視乎能否串連起思考、理解並運用。「飲食講究五味調和，運墨得宜則五色具，學習首重觸類旁通及理解，能夠專心去做一件事，必定看到成果。」他將生活領悟融入書畫創作技法，教導學生亦首重啟發，引導思考，從而領悟。

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「記得初中時，幾個大男孩隨老師習書法，大清早沿著惠州西湖跑幾圈，回到家裏據案練書法，尤其對顏體那一捺最得心應手。老師教我們要『專攻一帖、觸類旁通』，我一直銘記於心，現在我教學生也沿用此法。那年頭，老師不時帶我們向老前輩請益，像李曲齋、朱庸齋、何紹甲、吳子復等，見多識廣，豐富了人生閱歷。」

新冠肆虐三年，郭洪球說，藝術生命中遭逢兩個疫情，能在無奈之中學習理解和接受，便不會耿耿於懷，說到底，困難重重乃人生常態。「疫下收入減少，肯放下身段總有出路，為確診的朋友替工重操鑊剷，又過關了。其他時間，也沒有閒着，我開設了一個YouTube頻道，拍片談書法論水墨，最近，開始約訪香港老一輩的書畫家，暢談他們的藝術人生，為香港的書畫藝術家留下一點記錄。」郭洪球形容，自己在宏觀宇宙裏，不過是一粒微塵，能夠做到自己喜歡的事，於願足矣。

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「詩書畫印」是中國藝術的最高境界，郭洪球也以這個完美結合為藝術精進的目標，以下摘錄其創作之一為結：

二分醉意，一分春雨。荒唐人生，破筆寫出寒梅三兩枝。沾了瑞雪，染了春脂。告知人生幾重雨，有限期。

七種心情，百般滋味。蜉蝣歲月，朝菌點悟莊生倏忽間。焉知晦朔，相忘江湖。葉落梧桐知歸處，無盡藏。

記者：葉翠華