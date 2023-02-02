  • 20°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 14:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通意外】青衣田螺車撞斃8旬過路翁不顧而去　63歲男司機涉危駕被捕

社會 09:06 2023/02/02

分享：

分享：

熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

8旬過路翁遭貨車撞斃，63歲男司機涉危駕被捕。（曾秋文攝）

警方正調查昨日（1日）在青衣發生的致命交通意外，意外中一名80歲男子死亡。

下午約6時36分，一名63歲男司機駕駛一輛田螺車沿涌美路西行，當駛至長康邨康富樓時，據報失控撞向該名正在過路的80歲男子。意外後，該田螺車離開現場。

該名男子全身多處受傷，昏迷被送往仁濟醫院救治，於晚上7時8分被證實死亡。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

該名男司機今日（2日）涉嫌危險駕駛引致他人死亡、交通意外後不顧而去及交通意外後未有報案被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

據尾隨田螺車的一名貨車司機陳先生表示，當時他尾隨該輛田螺車，交通燈號正是綠燈，突然察覺一名老翁在田螺車車身滾出並俯伏地面，頭部大量流血，懷疑被該輛田螺車撞到 ，出事後對面行車線有車輛曾經響號示意，但肇事車輛最後不顧而去。現場地點設有行人天橋， 相信有人捨棄天橋而導致意外。

TOPick診症室
【TOPick診症室】新年4大飲食陷阱易致暗瘡濕疹　皮膚科醫生分享急救護膚法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文、黃穎津

相關文章

【食物中毒】5人港威酒店Three On Canton食生蠔後疑食物中毒　現發燒、嘔吐及腹瀉等病徵
19:08 2023/02/01
【食物中毒】5人港威酒店Three On Canton食生蠔後疑食物中毒　現發燒、嘔吐及腹瀉等病徵
【突發意外】太古坊地盤工冼腳飛墮4米　多處受傷送東區醫院治理
19:29 2023/02/01
【突發意外】太古坊地盤工冼腳飛墮4米　多處受傷送東區醫院治理
【入稟索償】韓籍男疑過路遭撞斃　家屬入稟向肇事司機索償
13:47 2023/02/01
【入稟索償】韓籍男疑過路遭撞斃　家屬入稟向肇事司機索償
【死因研訊】男子玩滑翔傘身亡死因續訊　官批評調查報告建議空泛
17:48 2023/02/01
【死因研訊】男子玩滑翔傘身亡死因續訊　官批評調查報告建議空泛

你可能感興趣

【食物中毒】5人港威酒店Three On Canton食生蠔後疑食物中毒　現發燒、嘔吐及腹瀉等病徵
19:08 2023/02/01
【食物中毒】5人港威酒店Three On Canton食生蠔後疑食物中毒　現發燒、嘔吐及腹瀉等病徵
【突發意外】太古坊地盤工冼腳飛墮4米　多處受傷送東區醫院治理
19:29 2023/02/01
【突發意外】太古坊地盤工冼腳飛墮4米　多處受傷送東區醫院治理
【入稟索償】韓籍男疑過路遭撞斃　家屬入稟向肇事司機索償
13:47 2023/02/01
【入稟索償】韓籍男疑過路遭撞斃　家屬入稟向肇事司機索償
交通事故 罪案 康富樓 危險駕駛 司機 仁濟醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【旅遊意外】港人情侶疑泰國旅行出事　女友搭的士遭綁架5個月音訊全無
12:42 2023/02/01
【旅遊意外】港人情侶疑泰國旅行出事　女友搭的士遭綁架5個月音訊全無
【視帝回港】返港帶女兒食漢堡陳自瑤未見影　王浩信強調不放棄香港市場
10:46 2023/02/01
【視帝回港】返港帶女兒食漢堡陳自瑤未見影　王浩信強調不放棄香港市場
【食用安全】34歲男邊玩手機邊充電觸電　同事3日後上門揭陳屍床上
11:09 2023/02/01
【食用安全】34歲男邊玩手機邊充電觸電　同事3日後上門揭陳屍床上