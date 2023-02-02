【交通意外】青衣田螺車撞斃8旬過路翁不顧而去　63歲男司機涉危駕被捕

▲ 8旬過路翁遭貨車撞斃，63歲男司機涉危駕被捕。（曾秋文攝）

警方正調查昨日（1日）在青衣發生的致命交通意外，意外中一名80歲男子死亡。

下午約6時36分，一名63歲男司機駕駛一輛田螺車沿涌美路西行，當駛至長康邨康富樓時，據報失控撞向該名正在過路的80歲男子。意外後，該田螺車離開現場。

該名男子全身多處受傷，昏迷被送往仁濟醫院救治，於晚上7時8分被證實死亡。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

該名男司機今日（2日）涉嫌危險駕駛引致他人死亡、交通意外後不顧而去及交通意外後未有報案被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

據尾隨田螺車的一名貨車司機陳先生表示，當時他尾隨該輛田螺車，交通燈號正是綠燈，突然察覺一名老翁在田螺車車身滾出並俯伏地面，頭部大量流血，懷疑被該輛田螺車撞到 ，出事後對面行車線有車輛曾經響號示意，但肇事車輛最後不顧而去。現場地點設有行人天橋， 相信有人捨棄天橋而導致意外。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文、黃穎津