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【珍惜生命】八鄉已婚人夫思念自殺女友　重返舊居外燒炭亡

社會 09:29 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

八鄉已婚人夫思念自殺女友，重返舊居外燒炭亡。（資料圖片）

八鄉有人燒炭尋短。警方今日（2日）凌晨2時34分接獲事主朋友報案，其友人倒臥在於八鄉錦上路停泊的一輛私家車內，旁邊有一盤燒過的炭。

救援人員接報到場，年約40歲的事主被當場證實死亡，身旁留有遺書。警方初步調查顯示，死者或因感情問題不開心尋短，其死因有待驗屍後發現。

消息指，死者已婚，但另有一名女友，惟其女友已在數月前自殺身亡。而男事主尋短的一帶，正是他與女友曾租住的一間村屋附近。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津

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