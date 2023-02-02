【家庭關係】一家三口與老父同住公屋不和　港男求問可否除名戶主爸被疑想霸屋

▲ 有港男一家三口與老父同住公屋不和，求問可否除名戶主爸，被質疑想霸佔公屋。

相見好同住難，即使是一家人也需要磨合。日前有港男在社交平台指，他一家三口與老父同住公屋，可是三代一起生活並不愉快，他求助網民意見，當中問及是否可除名作為戶主的爸爸。港男被網民狠批，認為他意圖不軌，有霸佔父親公屋之嫌，又不欲供養對方。

除名戶主？老人獨力供居屋？

該名港男昨日（1日）於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖文表示，一家三口與一名老人家（父親）同住一個3至4人公屋單位，而公屋戶主是父親，他是租約上的家庭成員，戶籍內沒有太太及孩子。他解釋與父親生活方式不同，但如一家三口遷出公屋，老人會面對公屋租金壓力，同時因公屋剛裝修好，捨不得調遷至細單位。

他提及想抽一人單位居屋予老人家住，他一家三口則住現時的公屋，問到「老人家（戶主）除名，還是我除名抽居屋好呢？」不過，他有一連串疑問，例如如果老人家除名，用白表抽居屋，他的太太與孩子何時加名入現在的公屋；老人家現時有工作，但如何供居屋。他又問︰

如果是我除名抽（居屋），萬一老人走咗，我哋冇地方住，得1人單位又唔夠，所以最好老人家除名，對嗎？

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網民批︰想霸住老人家間公屋

港男的言論引起網民熱議，首先他還沒弄清楚，父親是公屋戶主不能除名，而且覺得他只考慮自己而不顧老人家。有網民表示，「講來講去想分多間屋」、「就係想霸住老人家間公屋」、「老人係戶主，你係做唔到啲咩，你只可以揀住或唔住」、「你哋同老人家相處唔到，咪搬出去自己一家申請」、「一句講晒你自私囉，想掉低老人家走佬」。另外，有網民建議他一家三口自行申請公屋或租屋。

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面對網民質疑，港男留言回應「光明磊落可以有兩間屋」、「我用正常途徑也可以分多一間（屋）」。

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責任編輯︰王明芳