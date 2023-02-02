【不老女神】57歲邵美琪出席飯局「萌樣」重現　靠3招護膚修身凍齡多年

▲ 57歲邵美琪出席飯局「萌樣」重現，靠3招護膚修身凍齡多年。

現年57歲的邵美琪近年漸趨低調，幕前亦已鮮有其作品。不過，身為單身貴族的她似乎卻不愁寂寞，於圈中打滾多年而廣結人緣的邵美琪踏入新一年，便不時相約不少好友見面。除了早前香港藝人高爾夫協會成員聚會，她日前亦應邀一個私房菜飯局，其他圈中好友黃淑儀、羅蘭、胡楓、林建明（大姐明）和資深傳媒人汪曼玲亦有出席。

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從汪曼玲於微博上載照片可見，當日邵美琪身穿黑色唐裝到場，再繫上名牌襟針，整個人顯得非常型格又高貴。只見心情大好的她，滿場飛之餘，亦與不少好友合照。其中一幅與羅蘭姐的合照，眼大大的她戴上黑色圓框眼鏡，站在年長一截的羅蘭姐身旁時，更頓時減齡不少，活像一個小妹妹般，與眾人的大合照時，亦不忘賣萌，經常眯嘴微笑。

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事實上入行多年的邵美琪一向保養得宜，身材fit爆的她早年曾擔任豐胸代言人。她先後有過五段情，包括為人熟知的編導戚其義、歌手鄭伊健以及演員施祖男，可惜皆未有收成正果。但即使單身多年，貴族風采依然不減，凍齡外表更經常被網民盛讚。

邵美琪3招凍齡方法

1.減少澱粉攝取 : 邵美琪早年曾分享自己瘦身方法，便是注意飲食，除了嚴格控制飲食，又會避免食含豐富澱粉質的食物。

2.多走動: 邵美琪曾直言自己不愛做太劇烈運動，反而喜歡行路，故經常不少圈中好友一齊行山，鍛鍊身體之餘，又能輕鬆減脂。

3.食療調養: 隨著年齡漸長，邵美琪開始注重養生，指平日多吃健康食物，少攝取糖份，而且十分注重湯水，會根據二十四節氣，在不同季節煲不同功效的湯水，滋補養顏。

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責任編輯：羅嘉欣