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【五體不滿足】曾有逾50名性伴被爆與新女友逛超市　乙武洋匡由再生勇士變背妻偷食男

娛樂 11:47 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

乙武洋匡被爆有新女友。

因推出自傳《五體不滿足》而成名的日本名人乙武洋匡，與前妻育有兩子一女的他曾有過多段婚外情，以及有超過50個性伴侶，乙武洋匡最終公開道歉並離婚收場。

桃花不斷的乙武洋匡被爆於去年跟混血女友已分手，他最近被發現跟年約20歲的新歡在超市逛街，有指二人已發展至同居關係。

《五體不滿足》作者出軌離婚後與混血兒新歡再婚　乙武洋匡被AV男優清水健讚厲害

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再生勇士

患有先天性四肢切斷症的乙武洋匡從沒放棄自己，他憑自己的努力考上日本著名大學早稻田大學並修讀政治經濟學，且推出自傳《五體不滿足》，其成長故事成功感動不少人，令他大受歡迎。

五口之家

乙武洋匡於2001年與大學師妹結婚，婚後育有兩子一女，建立五口之家。

事業方面，乙武洋匡曾當過公務員、小學老師及東京都教育委員會委員，發展不錯。

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被爆婚外情

可是，乙武洋匡於2016年被爆出婚外情，曾有多次外遇的他有5名情婦，且有50多位性伴侶。

事件引起熱烈討論，乙武洋匡最終公開道歉，且跟太太離婚。

桃花不斷

雖然乙武洋匡沒有再婚的計劃，桃花旺盛的他於2019年被發現跟混血女友約會，有指二人早已同居及見家長。

然而，二人被指於去年初已分手，不過乙武洋匡很快已再被爆出新歡，他跟年約20歲的新女友於超市逛街的照片曝光，更指二人早已開展同居生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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