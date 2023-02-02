【緋聞女王】龔嘉欣秘戀大馬富二代豪門夢碎　曾傳拍男歌手房門：無中生有

▲ 龔嘉欣入行15年，緋聞多多。

33歲的龔嘉欣早前出席陳凱琳新年飯局，跟同場的日籍男松岡哲也（Tetsuya Matsuoka）如糖黐豆一樣，男方被指為龔嘉欣新歡，更被爆兩人拍拖兩年。

龔嘉欣接受媒體訪問坦言有了解中的對象，跟松岡哲也雖然是工作拍檔，但都可以「了解下」，入行15年的龔嘉欣緋聞多籮籮，當中曾承認的男友只得鄧健泓一人，曾秘戀大馬富二代的她豪門夢碎，情路似乎比較崎嶇。

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堪稱緋聞女王

2008年入行的龔嘉欣可說緋聞不絕，曾與多位男星傳出戀聞，入行不久跟關楚耀傳出緋聞。

當時，關楚耀的正印女友衛詩指男友不乏女仔埋身，而龔嘉欣則發文直指衞詩口不擇言。

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傳被TVB高層警告

同年10月，龔嘉欣被指介入港姐冠軍張舒雅跟補習天王男友趙永康的戀情，當時網上流出龔嘉欣跟男方的親密照，只見她雙手抱實對方，態度親密。

翌年1月，有報道指龔嘉欣與周國賢前往日本拍旅遊特輯時，對已婚的周國賢「嗒糖」，更於半夜前往男方的房間拍門，周國賢事後作出投訴，傳聞龔嘉欣被TVB高層警告。

▲ 龔嘉欣近日紅粉菲菲呀！（取自instagram）

與鄧健泓戲假情真

2010年7月，龔嘉欣與大他15歲的鄧健泓拍攝《隔離七日情》而撻著，二人公開認愛，不過相戀兩年後分手，當時有傳龔嘉欣搭上許家傑才提出分手。

許家傑的女友疑於微博大鬧龔嘉欣為「狐狸精」，不過其後有周刊拍得鄧健泓跟張嘉兒同車返家，還清白的龔嘉欣於訪問高呼：「水落石出！」

這段三角關係愈演愈烈，最後鄧健泓與龔嘉欣要發聯合聲明，強調兩人因性格不合而分手，張嘉兒並非第三者，來平息分手風波。

跟鄧健泓分手後，龔嘉欣與不少男星傳出緋聞，當中包括吳業坤、沈震軒和張振朗。在2015年拍《愛·回家 》時，龔嘉欣與吳業坤合演姊弟，不久兩人傳出姊弟戀。

其後龔嘉欣被指搭上沈震軒，曾有媒體拍到二人穿街坊裝現身商場，當發現記者後極速離開，刻意保護這段地下情。

及至2018年，拍劇集《堅離地愛堅離地》時，有指龔嘉欣等同劇的張振朗收工而傳出緋聞，事後她否認兼強調：「我唔會等人收工！」

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嫁入豪門夢碎

兩年前，龔嘉欣被爆跟馬來西亞富二代Bryan拍拖，更指在男方打本下於當地開設食店，不過嘉欣曾於訪問中透露，自己在戀愛中不靠男人，全靠自己，全因她的家庭背景。

另外，這位「緋聞女王」曾於訪談中被問及，傳緋聞最嬲怒是哪一次時，龔嘉欣坦言最介意是「周國賢拍門事件」，事後她有跟對方講回這事，周國賢說知道是誰做謠生事。

龔嘉欣說：「那次根本不是我。為何出來變了是我呢？」她指當那時初入行，不懂處理事件：「這件事很離譜，是無中生有。」

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