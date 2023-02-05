【醫生爸爸】育兒沒有科學方法及固定程式 莫樹錦：當爸爸是人生最大挑戰

▲ 莫樹錦感慨，當爸爸是人生最大挑戰。

大風雪的早上總會比較忙碌，趕快催促兒女喝下熱奶後，便穿上大衣，吸一口清涼空氣，忙着清理積雪和把車開暖（warm up the car這概念，港人可能不了解，但對居於寒地人士來說，卻是日常生活一部分）——這是二十多年前，在多倫多一幕家居日常。

想不到這景況竟在日本重現，難得疫情已安定，大家重獲旅行自由，兒子從加國出發，跟醫生和女兒一起到白馬（Hakuba）滑雪，當然不難遇上大風雪的早上，醫生見冰箱有北海道3.7牛乳，忽發奇想，熱好牛奶後，便倒進兩隻小膠杯，叫道：「阿仔阿囡，快啲來飲熱奶奶。」他們也興致勃勃地把牛奶喝完，大家相視而笑。

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兒女早已長大成人，有他們的生活，需要依賴爸爸的事情不多，難得為他們做點瑣事，重溫一下「當爸爸」的感覺。成為爸爸（becoming a father）並非難事，只要精子在合適時候遇上卵子便可。但「當爸爸」（be a father）卻是人生最大挑戰，既沒有科學方法，也沒有固定程式，找不到導師，亦沒有所謂專家，每個爸爸要跟個別兒女走上漫長人生旅程，邊走邊學、邊犯錯邊改正、邊笑邊哭、邊開心邊難過。對醫生來說，世上沒有比「當爸爸」更難的事，但也沒有比這更幸福的事。

大部分事情總有成敗之分，但「當爸爸」卻沒有成敗，只有「當」和「不當」之分；要「當爸爸」，便要不顧一切與兒女攜手走過人生路，一起面對所有成與敗。

實感謝兒女賜予這「當爸爸」的幸福。

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