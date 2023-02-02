【簡約公屋】首批1.7萬伙每間成本$88萬　議員斥：起得嚟劏房戶都上哂樓

▲ 立法會議員江玉歡。（資料圖片）

房屋局擬向立法會申請撥款，興建簡約公屋，惟造價爭議持續。立法會議員江玉歡今日（2日）在社交平台表示，指按文件中所申請的撥款計算，一個單位成本接近88萬；又引述2022年房屋長策報告，目前約有10萬戶住劏房，而按簡約公屋文件，正規公屋未來5年將興建12.8萬伙，質疑為何要再撥款300億用於興建簡約公屋。

現時簡約公屋項目分兩批向立法會申請撥款和興建，首筆撥款約149億元，涵蓋第一階段1.7萬伙。江玉歡指出，按數字推算後，一個簡約公屋單位成本在未計算幾十億元的管理及營運成本下，已接近88萬元一間，而雖房屋局局長何永賢曾提及平均造價已壓縮至50多萬一間，但在文件內並沒有列明怎樣計算。

江玉歡續指，即使以建築成本60萬一間簡約公屋計算，住戶將入住5年，相等於每戶每月1萬元。她反問：「若每戶獲資助現金1萬元至上到公屋，最多5年，不用等起簡約公屋，不用浪費建築材料，又可鍾意邊度住邊度，唔知劏房戶鍾意那個方案？」

江玉歡又引用2022年房屋長策報告指，約10萬戶正住劏房。而政府文件則披露，未來5年公屋加簡約公屋加起來可建15.8萬伙，撇除簡約公屋的3萬伙，正規公屋未來5年有12.8萬伙。江玉歡指按以上兩份文件，就算假設10萬劏房戶全部正在排公屋，未來5年，正規公屋亦已足夠應付劏房問題，再加上已撥款98億正在使用或興建的1.8萬伙過渡性房屋，大部份也正是今明兩年內落成及入伙。

她質疑，為何還要在未來5年用接近300億元急於興建簡約房屋，指按何永賢提出的數字，「起得嚟，啲劏房戶也上哂樓」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津