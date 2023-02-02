【隔離令取消】同事中招不停咳嗽照返工　打工仔驚怕被傳染即遠離

▲ 同事中招不停咳嗽照返工，打工仔驚怕被傳染即遠離。

隔離令於1月30日撤銷，確診者毋須再隔離，如無病徵亦可上班上學。近日一名打工仔發文訴苦，指有同事快測呈陽性卻如常上班，期間更不斷咳嗽，因此擔心自己會被傳染。有網民批評該同事的行為如同「害人」，有人則認為已撤銷隔離令，如常上班並無不妥。

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該名網民於周一（1月30日）在「香港討論區」中發文，稱農曆新年假後回公司上班，其中一名同事看似「唔係好舒服」，而且不停咳嗽，出於禮貌便上前問候︰「係唔係過年食太多煎炸嘢呀？」未料該同事竟表示當天快測呈陽性，但形容「條線好淺色」，感覺只是「少少唔舒服，得兩聲咳」，加上政府已取消隔離令，毋須再留家隔離，同事便認為留在家中無事可做，故選擇如常上班。

事主聞言後大受驚嚇，直言「聽佢講完之後，嚇到我即刻彈開遠離佢。中咗仲走嚟返工，真係好驚佢傳畀我呀！」

帖文發佈後引來大批網民的熱議，不少網民批評同事確診就不應上班，以免傳染他人，但亦有網民則指看醫生或只有2天病假，又要自行支付醫藥費，期間甚或會被當成放無薪假，加上政府已撤銷隔離令，認為該同事如常上班並無不妥。

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責任編輯：羅嘉欣