【本地遊】早春賞花行大運4熱點 攝影達人教拍梅花3大技巧【內附詳情】

▲ 攝影達人教拍梅花3大技巧，圖為大埔農墟外拍攝梅花處，大批拍友在專注拍出好照片。（攝影達人李志榮授權刊登）

新正頭，陽光和暖，最好四出郊遊行大運，不少攝影達人已四出尋花蹤，拍得佳照共享。近日，攝影達人分別在大帽山、馬料水中文大學未圓湖、大埔農墟，拍得絕美梅花、李花，臨近周末，未想到好去處，以下三個地點也許是不錯的選擇：

1.大埔農墟：白梅

大埔太和農墟種了六、七棵白梅花樹，超過10年樹齡，位置方便，離火車站不遠，因此「朝聖」者眾，而其中一棵甚至伸出行人路外，方便大家欣賞拍照。

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攝影達人李志榮表示，拍攝梅花有三大注意要點：

1.最好不要在强陽光照射下, 以避免光差大, 令梅花過曝。 2.雨天濕了枝幹和花沾了水的拍攝效果，也十分好。 3.拍攝梅花特寫時遇畫面枝幹亂，可盡量以大光圈拍攝，以突出主體。

交通：

大埔太和站沿一期商場往愛和樓方向走，沿樓梯往下，見對面發電站，太和農墟就在隔鄰，正門朝馬路。

開放時間：9am-5pm

▲ 拍友在大帽山拍攝梅花，攝影達人李志榮授權刊登。

2.大帽山：宮粉梅

攝影達人拍得大帽山郊野公園的紅梅已經綻放，搭乘51號巴士，由荃灣西鐵站往大帽山郊野公園站下車，即可覓得紅梅樹的芳蹤。

▲ 大帽山宮粉梅，攝影達人Vanessa Ｍｏ授權刊登。

交通：

攝影達人表示，51號巴士平日班次很疏，45分一班循環線，假日會密些。達人乘坐的士由荃灣港鐵站到大帽山郊野公園，車費約90元，若駕車前往，則可停泊在鄰近的扶輪公園停車場。

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3.馬料水中文大學未圓湖：李花

香港中文大學未圓湖畔，銀杏樹由綠色漸漸轉化成金黃色，猶如披上一樹金黃華衣，煞是好看。李樹也開花結果，今年雙春兼閏月，拍得美照也是個好意頭。

交通：

1.東鐵綫大學站沿C出口車站路北行，可到達未圓湖；

2.搭乘陽光巴士路線NR834，在康本國際學術園站下車。

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4.天水圍龍園：李花

據攝影達人李志榮說，近幾天，天水圍的中國古式公園龍園，内裏的李花也綻放，開始吸引遊人參觀及拍攝。他指出，這附近有天水圍公園、濕地公園及不遠處的流浮山海鮮街，也是一日郊遊的好選擇。

開放時間：上午7時至晚上11時

交通：輕鐵銀座站

編輯：葉翠華