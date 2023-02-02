【耳朵健康】女子耳痛流血患外耳道癌　揭一個壞習慣致反覆感染惹禍

▲ 女子耳痛流血患外耳道癌，揭一個壞習慣致反覆感染惹禍。（iStock圖片，非當事人）

很多人都有定期清潔耳垢的習慣，不過方法不當，隨時對耳朵造成損傷。有醫生指出，耳垢有保濕、抑制黴菌生長的作用，是「耳朵健康守門員」，因此不建議自行挖耳朵，否則有機會引發感染，甚至誘發嚴重後遺症。

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用指甲棉花棒恐刮傷耳道耳膜

台灣外科名醫江坤俊在YouTube頻道《江P醫件事》解釋，耳道分為外、中、內耳道，外耳道會分泌油脂，耳垢由油脂和皮膚掉落的角質層、腺體分泌物所混合。對人體有重要作用，可保持外耳道濕潤，亦含有酵素，有效抑制細菌、黴菌生長。

不少人會用棉花棒挖耳朵，江坤俊表示，由於棉花棒太粗，只會把耳垢愈推愈入，導致堵塞耳膜，令聽力受損。假如過於用力，更可能戳破耳膜。另外，亦有人會用指甲挖耳垢，他指出，指甲未必乾净，若刮傷耳道，可引發感染，恐誘發嚴重後遺症。

常挖耳反覆感染恐誘發癌症

江坤俊分享案例指，一名女子愛用小工具去挖耳朵，結果經常刮傷外耳道，造成感染。直到有次出現耳痛和流血症狀，求醫後確診外耳道癌。江坤俊解釋，由於女子經常挖耳朵，造成反覆感染，當細胞受損，新的細胞一旦增生失敗便可能轉為癌症。

至於何時需要挖耳朵？江坤俊表示，當耳垢多到影響到聽力，並有脹痛感時，應尋求耳鼻喉科醫生協助，透過專業工具清理耳垢，確保耳道不受傷。此外，若洗澡後耳朵進水，可將頭側向進水的一邊，然後單腳原地跳，令水自然流出，亦可用風筒稍微吹乾。

挖耳或令耳垢推得更入

本港屯門醫院耳鼻喉科副顧問醫生黃霆嘉早前曾接受TOPick訪問，她表示，耳垢有助抑制細菌生長及保護耳道，一般可隨皮膚新陳代謝慢慢退出外耳道，毋須特別清潔。

黃醫生指，耳垢推入後會阻塞耳道，可造成中度聽力受損，「是傳導性失聰而非神經性，嚴重者不會致聾，但會不斷發炎、耳膜穿孔，聽東西都好像隔了一層」。

如有需要，她建議使用耳垢軟化劑或潔耳液，沖走耳垢，但必須依照指引正確使用。坊間亦有人以耳燭方式去清耳垢，她指出，暫未有證據顯示有效，反之，熱氣可能會燙傷耳道令耳膜穿孔，故不建議使用。

正確處理耳垢的方法

點擊圖片看處理耳垢的5個貼士，以及衞生署提供耳垢軟化劑的使用方法：

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責任編輯：羅嘉欣