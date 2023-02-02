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【明星豪宅】王祖藍白石角海景豪宅意外曝光　同區換樓「高賣低買」賺逾2532萬元

娛樂 13:00 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

王祖藍海景豪宅被曝光。

「逆齡女神」鄺文珣向來跟王祖藍與李亞男兩夫婦熟絡，去年宣布復出幕前並簽約王祖藍公司，頭炮北上吸金參加內地綜藝節目《無限超越班》。

當中與陳少霞、劉玉翠（現名劉喬方）、梁小冰一起重現TVB 1998年陳小春版《鹿鼎記》的情節，勾起不少人的回憶。

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鄺文珣日前帶同3名子女到訪王祖藍家拜年，並將當天幾名小朋友聚頭的影片分享到內地社交平台小紅書，留言寫道：「和亞男見面啦！見到了可愛的小寶貝。」

片中鄺文珣向王祖藍女兒大派發利是，長女Gabby十分乖巧，向鄺文珣送上青春常駐的祝福語，氹得她非常高興。至於細女Hayley年紀還小，全程表現呆滯，見到利是也不懂收，可愛又搞笑。

（影片截圖）

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豪宅環境曝光

王祖藍夫婦甚少晒出豪宅內部環境，今次鄺文珣到訪拜年意外令王宅曝光。不少網民被王祖藍的巨型客廳搶盡眼球，大讚豪宅裝潢華麗，而且樓底甚高，十分有氣派。

影片開端，李亞男親自迎接客人，一大排落地玻璃飽覽吐露港的無敵大海景，景觀震撼大批網民，直呼：「這景可以天天待在家不離開！」幾名小朋友還在超大露台玩吹泡泡，頓時變成兒童遊樂場。

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「高賣低買」賺逾2532萬元

王祖藍一家四口居住在大埔白石角逸瓏灣II頂層特色戶，早於2015年就以太太李亞男的名義購入逸瓏灣II頂層特色戶，作價1.1億元作之住之用。

一年後再以3706.9萬元購入同屋苑的低層連花園單位作投資，不過該單位在去年9月便4580萬元沽出，帳面大賺約873萬元，當時正值樓市高位，王祖藍沽貨的實用呎價亦達2.7萬元。

及後，王祖藍俏俏地再入市，斥2047.1萬元購入同區的海日灣一間3房單位，實用呎價僅1.5萬元，一年內實行高賣低買，勁賺逾2532萬元，投資眼光非常獨到。

據資料顯示，海日灣1座中層B室，實用面積1362平方呎，由發展商一手以2047.1萬元沽出。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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