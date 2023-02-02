【NEWS新聞女王】李施嬅回巢與佘詩曼惡鬥「過招」　新劇眾人勾心鬥角再掀「美麗戰場」

▲ 呢套劇真係令人期待！

視后佘詩曼早前已落實3月開拍由鍾澍佳監製的無綫新劇《NEWS新聞女王》，除了高海寧（高Ling）﹑何依婷﹑馬國明外，原來已離巢無綫的李施嬅亦會加入，與阿佘大鬥演技！

劇集製作嚴謹 李施嬅譚俊彥加盟

由於韓劇及美劇常以新聞主播為題材，無綫則從未拍攝此劇種，據知今次劇集拍攝期約半年，並由鍾澍佳親自拍攝，此劇製作相當嚴謹，除是與內地合作的定製劇外，拍攝亦會依照內地形式，劇本、圍讀及造型等一絲不苟，而劇組的攝影、美術及燈光都會找電影團隊助陣，絕對是重頭之作。

監製鍾澍佳日前接受傳媒訪問時大爆角色設定，除了李施嬅加入劇集外，視帝譚俊彥更與阿佘有感情線，是阿佘人生中的關鍵人物，據知現時尚有部分重要角色仍在物色合適演員。

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▲ 李施嬅回巢拍攝由鍾澍佳監製的無綫新劇《NEWS新聞女王》。

劇中勾心鬥角爭做最Top女主播

鍾澍佳指今次全劇都是「惡女」，故事發生在新聞集團，各人都為了權力鬥爭而成為惡人，主線由主角阿佘要離開主播之位展開。據知劇中女角是不同新聞報道時段的主播，阿佘是坐正黃金時段的最Top女主播，與她搭檔的男主播是馬國明。

午間主播是李施嬅，高Ling及何依婷則分別是早上及晚間主播。隨着阿佘的離開，各人都希望力爭其「Prime Time女主播」之位，幾位主播各懷鬼胎，使出職場手段爭權，再次掀起「美麗戰場」！

高Ling在劇中為馬明徒弟，為人醒目又可愛，馬明更想培育她成為阿佘的接班人。至於施嬅演馬國明的前度女友，性格正直硬淨，對工作充滿熱誠，本來為人相當正氣，之後才見真章。

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施嬅透露免疫系統指數上升

施嬅自拍畢《金宵大廈2》後就沒為無綫拍劇，去年更因免疫系統出事一度全面停工休養，幸好最終身體慢慢康復。

她接受傳媒訪問表示去年9月為電影《錄影歹》做監製，因工作壓力太大，致免疫系統指數上升，令其十分緊張，故現時的工作會學懂調節，又透露接拍《NEWS新聞女王》監製答應不用通頂，有足夠的休息時間。

欣賞監製 期待與阿佘再合作

施嬅又指今次接拍此劇，除了是角色及劇本吸引外，監製亦是主因，因為與對方從未合作，但一直十分欣賞對方，加上今次還由對方親自操刀故事及拍攝，現時已有十集劇本在手。

對於多年後再與阿佘合作，二人曾合作多部劇集《東山飄雨西關晴》、《公主嫁到》及《宮心計》等，施嬅表示與阿佘多年沒有碰頭，十分期待再合作，而且今次劇集主題亦是她很喜歡。

▲ 施嬅同阿佘合作過不少劇集。

馬明劇中專與阿佘鬥 自爆與靚湯婚禮獲Sponsor

至於視帝馬國明今次飾演一名高大有型又風趣的男主播，他受訪時自言是面面俱圓的世界仔，會搞職場政治，專同阿佘鬥。

談到此劇需要一段長時間拍攝，他與湯洛雯的婚禮會否影響，馬明則指將會是下半年的事，現時籌備中，又自爆很多人答應Sponsor他們。

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