【社交恐懼】梁朝偉認有社交恐懼症　醫生拆解社恐9大徵狀

▲ 梁朝偉認有社交恐懼症。

影帝梁朝偉（偉仔）一向予人行事低調的感覺，不少影迷更認為，偉仔一雙迷人電眼十分殺食。但偉仔最近就在網上社交平台「抖音」拍片承認，他其實是有「社交恐懼症」，面對初次見面的陌生人會緊張，偶爾也會把自己藏起來，但他就悟出3招克服恐懼，在公開場合上也不致緊張。

最新影片：

偉仔日前在無預警下，一連在抖音平台上載了數段影片，更戲謔地介紹自己：

梁朝偉，其實也沒有甚麼特別，偶爾會發呆，偶爾也會把自己藏起來，你覺得我這雙眼睛會說話，也許是因為我不善於用語言去表達自己的人。

初次見面的時候會緊張，人多的時候會不知所措，有很多話想要跟別人分享，但不知道怎麼開口。

多年來行事低調的偉仔，亦在另一段影片中，親口承認自己有「社交恐懼症」（人群恐懼症）。而當被問及如何克服社恐時，偉仔就笑稱自有3招：「第一招微笑；第二招揮手；第三招畀心。」影片更加入偉仔以往在公開場合上，配合擺動作的片段。

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據醫管局資料顯示，社交恐懼症患者難有正常社交活動，嚴重影響生活、工作或學業。社交恐懼症屬於焦慮症的一種，病人會明顯並持續地對一種或多種社交情境感到焦慮或恐懼，並且對自己、他人及社交方面都抱有負面思想。

患者會經常感到被人監察，擔心及在意緊張症狀會被人發現，令別人對自己的印象大打折扣，甚至被嘲笑或譏諷。他們會覺得所有人對週遭的人都要求極高，而且會以社交表現評定個人好壞。而過往也有不少名人明星如袁潔瑩、陳淑蘭、黎耀祥、狄龍都患過社交恐懼症，一度對生活造成影響。

精神科專科醫生何浩賢曾受訪表示，部分患者致病成因是遺傳，也有些人是性格怕羞、天生較內向，或是在成長過程中曾被人恥笑。

患者會有焦慮感覺，心跳加速、心悸流汗都是部分身體症狀，點撃睇9大徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣