【照顧者】爺爺患癌末期臥床失禁　孫女崩潰養老院及看護月費$1.5萬

▲ 每個月要俾1.5萬元請看護或入養老院，真係唔係個個都負擔得起。

年紀大身體退化，年老也病痛多，台灣一名26歲孫女，前日(1月31日)上網發文，指胖爺爺罹患攝護腺癌症末期，經3次化療後復發並轉移到骨頭，爺爺不能走動無法自理，這3個月都是嫲嫲全天候照顧，每天把屎把尿，每天都在洗床單，她想送爺爺入住養老院或請看護照顧，但費用不非，最平都要6萬新台幣（約1.5萬港元），令她無奈說：「到底一般家庭或獨生子女該怎麼負擔？」

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該名26歲台灣孫女，日前在台灣熱門的討論區PPT發帖，主題是「家裡有需要長照的經濟壓力(認真)」，她指家裡有一個失去自理能力的爺爺，爺爺罹患攝護腺癌症末期，經3次化療後復發並轉移到骨頭，本來還可以走動，但現在已經不太可以活動，需長期臥床，

大小便全部都是我嫲嫲在照顧，加上我爺爺很胖，照顧三個月，每天把屎把尿，每天都在洗床單。

爺爺因為自己的狀態不好，加上講話時大時細聲，令嫲嫲身心靈都快崩潰了，孫女為了減輕嫲嫲的負擔，打算將爺爺送到療養院，

開始看機構，不一定有位置，一個最便宜的快四萬台幣(約1萬港幣)，其他雜物加一加，五六萬台幣(約12,500至15,000港幣)跑不掉。

除了養老院外，孝順孫女也想過請看護來照顧爺爺，但必須要有醫生開的證明，

要請看護，不一定有，但是要請醫生開證明，主治醫生直接說不開，叫我去804(國軍桃園總醫院)問看看醫生要不要開給你，看護一個月也是5、6萬新台幣(約12,500至15,000新港元)

因此，孫女感到好可怕，並說：「我今年26已經在想未來換我老了，怎麼辦，先買長照險好了…」

ㄏㄏ 壓力有夠大，到底一般家庭或是獨生子女，怎麼負擔一個月5-6萬新台幣(約12,500至15,000港元)的長照，教教我好不好…

貼文一出，即掀起網民熱議，不少網民安慰樓主，表示人終究會走，老了不就是這樣，而她的嫲嫲年紀也不少，所以送去養老院或請看護照顧比嫲嫲自己照顧更好。也有不少網民建議樓主請看護照顧爺爺比較好，「講實際點，看護可以專心照顧一個人，還比較便宜，機構一個人看8、9個人，很多都是非法外勞照顧」、「我阿公之前家裡四個人照顧他一個撐了半年最後大家都累了也是請看護。」

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責任編輯︰王明芳