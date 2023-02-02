【無品家教】男童食完壽司污糟餐碟放迴轉帶　家人冇勸阻反幫手

▲ 網民批男童及其家人無品。

食迴轉壽司，食完後將碟放在餐枱上以便結帳是常識吧！但近日竟然有男童將食完的壽司碟放回迴轉帶上，更離譜的是家人竟然幫忙！

最新影片推介:

有連登網民在討論區發文並上載相片，照片所見有男童與家人在壽司郎店內用餐時，將已用過的餐碟及膠蓋隨意放到迴轉帶上，惟網民未有交代拍攝時間及地點。

網民又發gif圖，紀錄了男童放餐碟到迴轉帶過程，他拿着筷子口部仍在咀嚼，而左手先拿起1隻已用過的餐碟，隨意放到迴轉帶上。之後男童立即再拿起放滿膠蓋的另一隻餐碟，尋找迴轉帶的空位企圖放上去，其身旁的老婦出手，協助將膠蓋疊起，方便男童一次過放上迴轉帶。

發帖的網友狠批男童行為無品，直言「真係想過去鬧佢，佢啲家長又唔阻止」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

有心水清的網友留言指「就係知要計錢先放返上去，諗住咁就可以計少幾碟」、很多網友都直斥男童無品及家長冇家教，亦有網民指這段片段早前已經流出，發生地點疑在內地，不過因為早前有「日本壽司郎遭惡搞」的圖片在網上流傳，所以今次再度翻炒。



點擊下圖看網民留言:

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



日本壽司郎遭惡搞

其實早前在日本社交媒體瘋傳有高中生在壽司郎用餐時，偷舔公用的醬油瓶及將口水沾在轉盤上的壽司，事件令壽司郎股價暴跌，市值損失168億日元（約10.1億港元），店方稱已報警處理，並將從刑事及民事追究責任。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯:王明芳