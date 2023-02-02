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【無品家教】男童食完壽司污糟餐碟放迴轉帶　家人冇勸阻反幫手

育兒經 12:39 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

網民批男童及其家人無品。

食迴轉壽司，食完後將碟放在餐枱上以便結帳是常識吧！但近日竟然有男童將食完的壽司碟放回迴轉帶上，更離譜的是家人竟然幫忙！

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有連登網民在討論區發文並上載相片，照片所見有男童與家人在壽司郎店內用餐時，將已用過的餐碟及膠蓋隨意放到迴轉帶上，惟網民未有交代拍攝時間及地點。

網民又發gif圖，紀錄了男童放餐碟到迴轉帶過程，他拿着筷子口部仍在咀嚼，而左手先拿起1隻已用過的餐碟，隨意放到迴轉帶上。之後男童立即再拿起放滿膠蓋的另一隻餐碟，尋找迴轉帶的空位企圖放上去，其身旁的老婦出手，協助將膠蓋疊起，方便男童一次過放上迴轉帶。

發帖的網友狠批男童行為無品，直言「真係想過去鬧佢，佢啲家長又唔阻止」

    點擊圖片放大
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有心水清的網友留言指「就係知要計錢先放返上去，諗住咁就可以計少幾碟」、很多網友都直斥男童無品及家長冇家教，亦有網民指這段片段早前已經流出，發生地點疑在內地，不過因為早前有「日本壽司郎遭惡搞」的圖片在網上流傳，所以今次再度翻炒。


點擊下圖看網民留言:

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日本壽司郎遭惡搞

其實早前在日本社交媒體瘋傳有高中生在壽司郎用餐時，偷舔公用的醬油瓶及將口水沾在轉盤上的壽司，事件令壽司郎股價暴跌，市值損失168億日元（約10.1億港元），店方稱已報警處理，並將從刑事及民事追究責任。

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責任編輯:王明芳

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