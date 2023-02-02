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【重新出髮】36歲楊冪現高額危機　 超強生髮液效果驚人重現胎毛劉海

保健美顏 17:54 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

36歲楊冪現高額危機， 超強生髮液效果驚人重現胎毛劉海。

36歲的楊冪作為內地當紅藝人，舉手投足均輕易引起關注，亦因此其前額髮線過高，總是成為網民近年嘲笑話題。備受打擊的楊冪一度氣忿在網上留言：「如果你們批評我，我就植髮。」不過，早前她亮相出席真人騷節目時，有網民卻發現楊冪的額頭上，竟長出許多零碎胎毛，令承認正使用生髮水的她，再度登上內地人氣熱搜。

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早前，楊冪以導師身份出席真人騷《紅毯背後》的節目，從已播出的影片可見，留著長髮的楊冪，前額已重新長出不少零零碎碎的胎毛，似是用生髮液刺激下重新長出的頭髮，整個人看上去更感年青，彷如少女一般。

而節目上的主持兼《GQ》中國版總編輯劉沖，其後亦有於微博讚賞女方「胎毛劉海的確驚人」，增加他繼續使用生髮藥的決心。面對網民海量查詢楊冪究竟用了哪一隻生髮液，劉沖之後就在微博留言揭盅，表示只要含「米諾地爾」成分的藥都可以，但就叮嚀一定要謹遵醫囑。

事實上，楊冪過去曾在雜誌訪問中，大方透露自己正使用生髮液，指使用後會首先進入一段瘋狂脫髮時期，讓原有不健康的頭髮加速脫落，然後健康新髮才會長出。

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本港皮膚科醫生陳厚毅曾接受消委會訪問指出，現時醫學界證實，可有效治療脫髮問題的方法，包括外塗藥物「米諾地爾」（Minoxidil）和醫生處方口服藥物「非那甾胺」（Finasteride），不過要留意口服藥物只適合男士使用。有脫髮問題的人士宜先向醫生求診。

而註冊中醫師李廣冀也曾表示，「米諾地爾」不會引致性慾下降，但可能會引致輕微的接觸性皮炎，副作用少；效率約有55至70%，需要長期維持，不能停藥，停藥會復脫問題更嚴重。

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責任編輯：羅嘉欣

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