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【新年習俗】邊日拆利是好意頭又旺財　玄學家爸爸陳定幫教女兒揀呢個吉日

親子 13:09 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

踏入年初十，拜年活動陸續暫告一段落，又到了小朋友最開心的拆利是環節，但原來選錯日子拆利是有機會影響今年財運。玄學家爸爸陳定幫會為大家分享拆利是吉日。我們亦會為大家介紹回收利是封活動，讓大、小朋友齊齊為社會分享祝福與愛。

最新影片︰

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【靚太廚房】營養師教煮低卡健康團年菜　30分鐘完成雞胸肉娃娃菜卷


隨住疫情漸趨緩和，今年農曆新年，家長終可以「復常」帶小朋友四出向親友拜年，相信收到不少利是，玄學家陳定幫是兩女之父，他指出小朋友選對吉日拆利是，可增強財運，由於小朋友未懂得賺錢，財運增加也有帶旺父母添財之意，所以家長也可留意，「一般人都會由初一派利是派到正月十五日，所以坊間不少長輩也認為要在農曆正月十六，把利是收齊才可以拆利是，取其『財聚』的好意頭。」

而他也會讓女兒於農曆正月十六(2月6日)才拆利是，

由於一般人都會派利是至正月十五日，有人認為如果在正月初一至正月十五拆利是，利是錢都未收齊就拆利是，有『散財』之意，故此最好都是於正月十六拆利是，以免散盡了新年財。

著名玄學家爸爸陳定幫(左)與太太楊錳霏教女兒吉日拆利是，旺財好意頭。(照片由受訪者提供)

另外，家長也可以教導子女將拆完的利是封進行回收，綠領行動舉行「利市封回收重用大行動」，鼓勵市民把用完而完整無缺的利市封，放到利市封回收箱。綠領行動指出，香港人每年用3.2個利是封，相當於斬掉了16,300棵樹 ，「利市封回收重用大行動」推行第14年，總共收集咗6,700萬個利是封，相等於救了3,000幾棵樹，面試相當於2.4個九龍公園。」

利是回收箱

由即日起至2月27日，全港會設置共250個利市封回收箱，遍布港九新界的商場、屋苑、商舖及食肆等，綠領行動總幹事何漢威預計今年可回收800萬個利市封。而今個新年前已派發「新生利市封」行動，比預期多派出196萬個。

即睇回收點

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責任編輯︰許珞珩

 

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