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【昔日女神】葉璇不顧儀態直播期間撩鼻　昔日TVB當家花旦變大媽

娛樂 14:08 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

葉璇曾被封為「古典美人」。

1999年奪得《國際華裔小姐》冠軍的葉璇，曾演出TVB劇《再生緣》、《封神榜》等令觀眾留下深刻印象，更被封為「古典美人」。

可惜，現年42歲的她近年殘樣盡現，皮膚鬆弛、髮線後移，再加上腰間長了不少贅肉，令這位昔日女神變成大媽、「車呔人」，震驚不少網民！

葉璇早前在直播期間，更在鏡頭前不顧儀態地撩鼻，相當趕客！

【昔日女神】42歲葉璇直播素顏上陣　髮線後移驚現大媽樣

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葉璇放飛自我？

北上發展多年的葉璇，不時開直播與網民互動，但同時又成為了「醜態放大鏡」，又或者她是希望展現真性情？

身穿粉色貼身保暖衣的葉璇日前在內地社交平台進行直播，胸部明顯下垂、腰間贅肉非常突出、前額頭髮稀疏之餘，黑髮上又充滿頭油，與昔日美女形象大相徑庭。

她更隨手拿起紙巾，分成兩張後，捲成細條狀以撩鼻，行為舉止都十分粗魯。

    點擊圖片放大
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    +6

言行出位

葉璇過往在直播中都曾引起話題，她於節目除爆昔日好姊妹胡杏兒曾是陳冠希粉絲外，大爆曾被前男友灌酒外，又暗指某女明星曾整容失敗。此外，她連曾經合作拍電影《意外》及《竊聽風雲2》的古天樂也拖落水。

她也曾分享自己主動吃下鄰桌食客吃剩的飯餸，並獲網民讚她吃二手飯有美德。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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