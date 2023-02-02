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【裝修中伏】阿媽花29萬搵熟人裝修被搵笨　兒子驚訝零設計︰20年前簡約風

親子 13:56 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

內地一名男網民不滿媽媽花29萬港元搵熟人裝修，卻換來似足20年前的極簡約家居。

裝修是家庭大事之一，正所謂「唔熟唔食」，不少家庭都怕搵熟人裝修。內地浙江一名男網民就拍片埋怨媽媽搵錯熟人裝修，花25萬元人民幣（約29.2萬）竟換來一個似足20年前的極簡家居，不但毫無設計可言，只有一些矮櫃，而且露台玻璃還會搖晃好危險。

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該名男網民近日在社交平台抖音上載短片，以「生人宰一半……」為題介紹，片中他指「我媽找熟人25萬裝修出來的小房子」，強調總價錢就是全屋眼見的裝修和家俬，可見全屋感覺極簡約和廉價，男網民也揶揄︰

這是2023年，但跟我家20年前裝修風格一模一樣。

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從影片中所見，全屋地板是亮面地磚，一開燈就好反光，而玄關和飯廳各僅有一個簡約白色矮櫃，極少收納空間，或者想鼓勵屋主要勤力斷捨離。而客廳也只有矮櫃做電視櫃及一個小型3層櫃，但電視櫃是完全遮擋插座，沒有留任何空位插掣；還有電箱都沒有蓋，電線電掣全外露。男網民還指出，客廳大燈被收取3,500元人民幣，但他在淘寶見到只賣500元，被「熟人」搵笨。

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無衣櫃掛衫 圓櫈當床頭櫃

走入兩間睡房，也沒有一個正常衣櫃。男網民的睡房只得上下兩排似足廚櫃的半櫃，完全沒有空間掛衣服；其弟弟的房間終於有一個高身衣櫃，卻沒有櫃桶，只擺放圓櫈當床頭櫃。最危險是露台的玻璃窗，手按下去會搖晃。

影片引起網民熱議，紛紛留言指搵熟人裝修好易中伏，「熟人含淚賺了20萬」、「+軟裝12萬不能再多了」；但網民又直言，屋主也有責任監督，「哪怕你抽空去看一眼啊，不驗收就全款結帳了嗎？」、「有沒有可能這就是媽媽的喜好和要求」等。

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責任編輯︰王明芳

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