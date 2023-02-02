【癌症殺手】40歲男便秘20年　大便塞滿腸求醫揭患大腸癌

▲ 40歲男便秘20年，大便塞滿腸腹痛求醫揭患大腸癌。

身體出現任何不尋常情況時，必須及早正視。台灣一名40歲男子的家族有大腸癌病史，所以他更格外注重腸道健康，可是他依然出現種種腸胃問題而要不斷求醫。受了20年便秘困擾，男子終因嚴重腹脹而再度求醫，檢查後赫然發現腸內塞滿大便，更確診已患上大腸癌。

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近日，台灣急診科醫生柯世祐於節目《醫師好辣》上分享指，一名40歲病人自20歲起便開始出現便秘問題，多年來只靠軟便藥、塞劑、酵素及乳酪等通便。

由於男子有相關的家族病史，他的祖父及父親亦患有大腸癌，所以男子相當注重腸胃健康問題。男子基本上每隔3年便會照一次大腸鏡，可是即使他已長期受便秘困擾，檢查結果卻顯示一切正常。及後他更因工作繁忙而未有再進行後續的跟進。

一次，男子很久亦未能大便，腹部脹痛難忍而再度求醫。醫生為其進行檢查後，發現男子不單大便積聚於腸內，導致其腹部嚴重腫脹，而且更發現橫結腸中段「有阻塞」，證其為腫瘤，男子罹患了大腸癌。

據柯醫生分享指，

其實很少遇到年輕人20幾歲就做大腸鏡，那時候他怕得了癌症。

可是男子依然十分不幸地於40歲便發病，現時正在接受手術及化療治療。

早期大腸癌病徵不明顯

大腸癌是本港第2位最常見癌症，2019年，因大腸癌而死亡的共2174人，佔癌症死亡總數14.6%。然而，整體患者5年相對存活率為58.2%，第4期患者存活率更只有9.3%。

內科腫瘤科專科醫生馬天慧接受TOPick訪問時表示，早期大腸癌病徵並不明顯，甚至是沒有病徵。大便帶血和習慣改變已是較為常見的大腸癌病徵，如持續出現便秘、腹瀉或是兩者交替都有機會是腫瘤「作怪」所致。當大腸癌發展至較晚期時或會出現與大便不相關的徵狀，如體重突然下降，原因不明的疲倦、貧血、腹痛及黃疸等。

因癌症而誘發的症狀普遍會有一種共通點便是持續及不斷惡化。故如有上述的情況出現並持續，必須及早求醫，進行檢查。

除了家族病史以外，日常不當飲食亦會增加患上大腸癌的風險。註冊營養師楊盈希曾受訪指出，以下5類食物具有增加患上大腸癌的風險：

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責任編輯：羅嘉欣