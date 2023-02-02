【簡約公屋】卓永興強調須救劏房戶於水火　反駁政府財政可負擔「何苦糾結」

▲ 卓永興認為最重要是「盡早拯救那些住在劏房的市民於水火之中」。（Facebook 卓永興 WH Cheuk）

房屋局擬向立法會申請撥款，興建簡約公屋，惟有關啟德選址及其造價過高的爭議持續。政務司副司長卓永興今日（2日）在社交平台發文表示，認為最重要是「盡早拯救那些住在劏房的市民於水火之中」，當政府財政上能負擔，資源是用在亟待援助的弱勢市民身上又没有被濫用之嫌，便不應糾結於其造價比過渡性房屋高的問題。

卓永興表示，質疑和反對在啟德和屯門興建「簡約公屋」的人士，提出了如造價、交通負荷、有違規劃原意等理由。他指雖然無意逐一作出辯駁，但作為土生土長的老香港人，他認為最重要的是要盡早拯救那些住在劏房的市民於水火之中，既然政府認為財政上負擔得起這個計劃，資源是用在亟待援助的弱勢市民身上又没有被濫用之嫌，計劃也只是有時限的權宜之策，他反問：

我們何苦還要糾結於「簡約公屋」的造價比過渡性房屋的為高的問題呢（更何況兩者的情況是不能作直接的比較）？！

卓永興又感慨，公眾對「政府打擊衞生黑點計劃」的努力普遍認同，但政府為協助最基層市民早日脫離惡劣居住環境（包括衞生環境）而計劃在啟德和屯門興建的「簡約公屋」，卻受到質疑和反對。他坦言感到「無奈和諷刺」，指對住在劏房的市民來說，政府把街道弄得乾乾淨淨，但他們回到居所面對的卻是另一個世界。

卓永興稱：

為何社會部分人士對政府改善室外公共環境和室內環境的反應，落差竟是如此的大呢？在他們欣然接受街道環境改善的同時，為何卻認為弱勢市民居住在狹小殘舊衞生條件惡劣居所的問題，是不用急於解決的呢？

卓永興表示，3萬個「簡約公屋」單位在5年內將惠及逾10萬在社會最低層的巿民。他呼籲社會團結一致，為他們帶來生活上的改變、人生上的希望和對其他香港人的信任。這才是真正的「獅子山精神」，以及香港未來繁榮穩定、市民安居樂業的所在。

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記者：黃穎津