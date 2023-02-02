【新四十二章】搶鏡「孖辮妹」為中國研究碩士生　史穎喬任劇集中文顧問

▲ 史穎喬任劇集《新四十二章》中文顧問。

TVB劇《新四十二章》日前首播，當中飾演螢嬌 （龔嘉欣飾）大學同學的「孖辮妹」竹姬的史穎喬，成功引起網民關注。史穎喬戲外同樣為一名中文大學修讀中國研究系碩士，她畢業後於國泰航空任職空姐，兩年多前因參選《衝上雲霄大選》而入行當演員。

樣子甜美和眼大大的史穎喬，有「翻版梁詠琪」之稱的史穎喬，在第2集甫出場已引起熱議。現實中，她是中大的中國研究系碩士生，中文水平相當不俗。

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兼任劇集中文顧問

由於本身鍾情中國文化及古典文學，閒時又會彈古琴寫古文，中文根基紮實，因而獲劇組邀請任劇集中文顧問。

不過穎喬受訪時謙稱自己只是和劇組「純粹交流」：「都係講吓以前上堂嘅嘢，例如教授平時上堂會講啲咩，或者有啲咩特別嘅口頭禪之類。」

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感激龔嘉欣指導

談到與龔嘉欣Katy勁多對手戲，穎喬透露二人當年於《衝上》已有一面之緣，當時她演出的正是嘉欣《香港愛情故事》中的角色。

穎喬透露這次重遇嘉欣，對方不但認得她，更於試造型當日已互相「抄牌」方便日後聯絡。

除了感激嘉欣拍攝期間給予不少指引外，穎喬坦言有幕胸襲戲更是全靠嘉欣主動才順利完成：「場戲要我摸落佢個胸度，我唔敢摸，佢就一嘢捉住我隻手揸落佢個胸度。」

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參加《衝上雲霄大選》

現年27歲的史穎喬曾於香港樹仁大學修讀中國語言及文學系學士，其後於香港中文大學修讀中國研究系碩士課程，畢業後成為一名空姐。不過在2020年因疫情遭裁員，由於對演戲有興趣，史穎喬遂參加TVB節目《衝上雲霄大選》。

其後穎喬曾參與處境劇《愛回家之開心速遞》演出，劇中飾演《揸流灘》的女主角「Michelle」，不時以旗袍和古典髮型示人，極具古典美，另外於《十八年後的終極告白2.0》飾演接待員！



另外，《新四十二章》昨晚最搶眼是網民期待已久的柯仔（周嘉洛飾），身為劇集第二男主角的他登場形式甚有氣勢！

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飾演男護士的嘉洛，為了制服因力抗打針而失控的男病人，先是一個箭步飛躍上天，再來擸「架生」遮蓋男病人雙眼，兼以光速「手起針落」，型到冇朋友。

有別以往的陽光及搞笑形象，嘉洛今次轉行Cool寸路線，對Mon姐從不「口下留情」，兼且眼神盡是藐視，十分過癮。不過嘉洛事後卻笑言「黑臉有難度」，並謙虛謂：「所以祈求下次做得更好。」

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