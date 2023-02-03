【星級孕媽】距預產期1個半月B女將出世　符曉薇憂早產︰唔敢咁快清胎毒

▲ 陳柏宇太太符曉薇擔心早產，不敢那麼快去清胎毒。

歌手陳柏宇（Jason）太太符曉薇（Leanne）近日宣布距離預產期只有約1個半月，B女即將出世。醫生預計今胎早產的機會大，符曉薇為了讓胎兒留在肚內有更多時間生長，坦承「今胎完全唔敢咁早清胎毒」，希望B女可以待上39周之後才出世跟大家見面。

B女大機會不足40周出世

陳柏宇與符曉薇育有4歲女兒陳羿辰（Abigail），Jason與Leanne不時在社交平台分享家庭日常。昨日踏入2月首日，符曉薇宣布B女約距離1個半月就出世，她期待的同時，又擔心會早產。

2月啦，仲有48日，希望妹妹乖乖等48日出嚟，因為大家姐係36週未足月就急出嚟，所以醫生估計今胎都會早產，但標媽我想堅持39週後先出嚟，所以今胎完全唔敢咁早清胎毒。

▲ 符曉薇影了唔少靚靚孕照。（IG圖片）

歷兩次流產再度懷孕

今胎得來不易，兩夫婦一直想為Abi添弟妹，想追多一個小朋友陪伴大女成長，不過符曉薇在2020年發生宮外孕導致流產，當時她一度害怕再懷孕，擔心再有宮外孕的機會高。至2021年再度懷孕，當滿心歡喜迎來第13周時傳來壞消息，醫生診斷胎兒患「愛德華氏症」（又稱「18三染色體症」T18），T18患者有生長遲緩及嚴重缺陷，不少在懷孕早期會自然流產，而可存活胎兒大機會有心臟缺損、腎水腫等問題，亦有整體發展遲緩，符曉薇最終決定忍痛終止懷孕。

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至上年10月傳來好消息，一家三口拿著超聲波照，宣布Abi要做家姐。符曉薇歷兩次流產，曾表示自己無勇氣再懷孕，估不到上天送了份禮物給她們一家，感恩可以再次懷孕，而她每日都抱住擔憂及感恩的心情，「得來不易嘅禮物，只希望妹妹健康平安出世」。

第一次失去BB的時候，符曉薇紋了蝴蝶在手臂，她今胎影了數輯孕照，當中主題有「蝴蝶」，蝴蝶破蛹而出有重新的意思，她相信一家可以一齊健康平安成長，綻放美麗，「多謝BB重新再嚟到我哋度」。

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清胎毒注意事宜

不想今胎早產太多出世，符曉薇提及「完全唔敢咁早清胎毒」，有關「清胎毒」，TOPick訪問了註冊中醫林婉珺，林婉珺醫師指出胎毒是由孕婦本身的體質、懷孕期間飲食不節、情緒及藥物因素引起的。例如孕期過度滋補、高營養和辛辣煎炸食物，孕婦情緒急躁易怒或抑鬱，皆會助熱化火，傳給胎兒，形成胎毒。胎毒例如會令初生嬰兒出現以下情況︰皮疹紅斑、濕疹、痘證、黃疸、動風抽搐、大便秘結等。孕婦應了解自身體質，每個人體質不同，不一定每位孕婦都要清胎毒。如孕婦出現暗瘡、皮膚痕癢、濕疹、便秘、小便黃等上火症狀，建議諮詢中醫師開處方清胎毒。

有孕媽媽擔心清胎毒會增加引起早產風險，林婉珺醫師提及坊間流傳的清胎毒藥物白蓮鬚用量過大可引起早產，較寒涼的涼茶如廿四味，利水力強的生薏仁等亦應慎服。30周之前胎兒未完全發育成熟，太過寒涼容易引起子宮收縮，容易引致早產。

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責任編輯︰顏紫燕