【玉女歌手】甄楚倩激罕現身團拜成焦點　歌手變三級片女星作性感大膽演出

▲ 真係好耐冇見！

趁着新年不少藝人都團拜聚會，大家趁機聯誼，就如近日「大姐明」林建明、黃淑儀、羅蘭、連炎輝（Alan）、盧海鵬、修哥胡楓、「新聞王子」尹錦輝、鄧光榮太太嚴珍納﹑邵美琪以及甚少露面的甄楚倩齊齊開心叙舊。

資深傳媒人汪曼玲在社交平台分享多張聚會照片，片中見眾人精神奕奕，滿臉笑容，相信他們有個難忘飯局。

汪曼玲更留言：「竟然來了一個稀客-邵美琪。難得一見，齊齊拍照留念！」

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甄楚倩罕有現身 玉女歌手成名

其實除了邵美琪罕有現身外，淡出幕前多年的甄楚倩亦激罕出席，雖然她已經年屆51歲，但依然保養得宜！其中她攬着邵美琪合照，更被網民大讚二人是凍齡美魔女。

甄楚倩16歲以玉女歌手身份入行，當年被指她的唱腔與梅艷芳相似，第一首派台歌《狠心女子》在港台中文歌曲龍虎榜已打入十強，1988年3月憑《深夜港灣》一曲入屋。

17歲那年憑大碟《無伴的舞》成為香港史上年紀最小而獲得白金唱片的流行女歌手。其唱功備受樂評人讚賞，形象百變爽朗的她，深得中港及東南亞一帶樂迷歡迎。

1990年更代表香港出席日本舉行的《東京音樂節》，令她在日本打開了知名度。歌曲《今天天氣呵呵呵》、《深夜港灣》及《一冷一熱》等現已成為香港家傳戶曉的經典金曲。她亦曾為自己大碟作曲及填詞，最為人熟悉的是《不羈的男人》。

▲ 甄楚倩與邵美琪罕有現身聚會。

由歌手變三級片女星 2001年淡出幕前

不過後來她人氣大不如前，1998年轉型走性感路線，接拍王晶監製的《赤裸凌遲》作性感大膽演出。

直到2000年，傳出她未婚懷孕，並於2001年為新加坡富商誕下兒子，自此淡出娛樂圈，專心做少奶奶相夫教子。

雖然甄楚倩近20年已甚少公開露面，曾有傳《流行經典50年》邀她出山獻唱，但都被她拒絕，只間中被媒體影到她到街市買餸及湊仔，而去年甄楚倩51歲生日，好友邱淑貞及黎思嘉亦有出席聚會。

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