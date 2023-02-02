【夫妻關係】與丈夫生活AA制關係如室友　妻被冷待3年不願離婚︰或者仲有感情

▲ 日本一對夫妻生活AA制，關係如室友，妻子被丈夫冷待3年。

伴侶婚前甜蜜，婚後卻要用心經營才能一起走到白頭。日本一名人妻在社文平台訴心聲，透露與丈夫生活AA制，夫妻關係猶如室友。可是即使她被丈夫冷待3年多，她亦不願離婚，只因對他還有感情，而她認為丈夫沒提出離婚，或許對方並非很不滿意自己。

據日本網絡電視台ABEM報道，現年50多歲的人妻夏野葵（Aoi）與丈夫結婚19年，二人沒有孩子。Aoi向傳媒講述，自2019年4月開始丈夫對她不瞅不睬，她嘗試和丈夫說話，卻一直被無視。轉眼這種關係維持了近4年，夫妻的感情依然未有修補。

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寫字條溝通 開支各出一半

Aoi與丈夫都是自僱人士，很多時間在家工作，而他們各有自己的房間，可以多日不見面。Aoi分享，如果雙方有事找對方幫忙，就寫在字條上交代。至於生活開支如供樓、水電煤費，夫妻各分擔一半，至於其他飲食費、雜費等則先以Aoi的信用卡支付，她再每月向丈夫列明細項，他就會轉賬一半費用給她。

3年過去，Aoi不解丈夫為何冷落她，當丈夫心情不好時就會閉嘴，不管跟他說甚麼，他都不回答。那為何沒有離婚？她坦言對丈夫「還剩下感情」，如果丈夫主動親近她，她會考慮修補這段關係，並表示條件是「永遠不要再忽視她」。 雖然她不可能像以前那樣一心一意地愛丈夫，但她對丈夫還有愛的感覺。

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為了孩子而不離婚

事實上日本有不少夫妻都過著如室友般的生活，彼此共處一室，卻沒有交流，事事都寫在字條、透過短訊等與對方溝通，卻因種種因素不會離婚。據報道，在Twitter上有人妻留言︰

我已經被冷落一年了，我不想在經濟上掙扎，所以也許在孩子大學畢業前我不會離婚……

另有人夫看過Aoi的婚姻個案後，讓他下定決心跟妻子離婚，結束彼此痛苦的夫妻關係，重新出發過新生活。

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責任編輯︰王明芳