【簡約公屋】凌嘉勤：社會效益難用金錢衡量　斥有人將議題無限擴大

▲ 前規劃署署長凌嘉勤。（資料圖片）

房屋局擬向立法會申請撥款，興建簡約公屋，惟有關啟德選址及其造價過高的爭議持續。規劃署前署長凌嘉勤表示，簡約公屋可助劏房戶改善居住環境，所帶來的社會效益難以用金錢衡量，即使造價較高亦是社會值得付出的代價。

政府近日公布4個簡約公屋選址，其中位於啟德世運道的用地引起社會爭議，不少聲音認為項目影響東九龍作為香港第二個核心商業區的定位。凌嘉勤直言有人將議題無限擴大，指項目相關用地的商業樓面面積不算多，加上香港經濟正逐漸復甦，政府亦會陸續供應商業用地，相信對地區發展動能影響不大。

凌嘉勤續稱，現時土瓜灣和新蒲崗一帶劏房戶較多，而市區選址一向更受居民歡迎，鄰近的啟德選址方便住戶搬遷及生活。至於項目被指或加重該區交通負荷，凌嘉勤指，該處地皮原預留作住宅和商業混合發展，早在規劃時已有計算交通需求，且簡約公屋住戶不會以私家車代步，加上選址鄰近地鐵站，相信對交通影響不大。

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記者：黃穎津