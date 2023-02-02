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【大誠實家】阿Dee何啟華拍劇好豔福　錫足Asha 5次再奉旨攬Dee姐

娛樂 13:16 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

陳海寧（Isabella）化身「Dee迷」齊拍攬攬埸面。

ViuTV劇《大誠實家》內，徐㴓喬（Asha）飾演蔡瀚億（BabyJohn）的前妻，更和何啟華（阿Dee）有感情線，陷入複雜的三角關係，Asha周旋於二人之間，更與兩位男主角都有親密鏡頭。

今晚《大誠實家》（2月2日）劇情講，BabyJohn飾演的盧文乃為找到吐真劑的解藥，私自利用催眠機器進入深層記憶，回憶起與前妻Asha由相識到結婚甜蜜美好的片段，Asha更為劇集獻出了自已的螢幕初吻。

Asha演BabyJohn前妻，更和阿Dee有感情線，陷複雜三角關係。

主題樂園拍婚照

至於明晚（2月3日）《大誠實家》播出的一集，Asha和阿Dee二人更會到主題樂園拍攝婚紗照，Asha更大爆和阿Dee錫足5次。

被問到和阿Dee拍親嘴鏡頭感覺如何，會否感到尷尬，Asha笑指：「OK呀！冇尷尬呀，我諗第一下有嘅。都要多謝BabyJohn！因為佢攞咗我第一次嘅螢幕初吻，所以到『第二次螢幕初吻』，我就覺得自已好ready喇！」

Asha大爆和阿Dee錫足5次。

陳海寧Dee迷

阿Dee今次異性緣爆發，除和Asha有親嘴鏡頭外，更有「Dee姐」陳海寧（Isabella）化身「Dee迷」進行攬攬埸面。

有一段時間沒拍劇的Isabella指對拍攝感緊張，大爆到現場才收到導演指示要做痴女迷上阿Dee，開玩笑稱：「今次好難入戲呀，因為阿Dee唔係我鍾意嗰type！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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