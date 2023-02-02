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【自然系女子旅行】港女與音樂系女神玩越野車　林映暉黃上晏齊陽明山浸溫泉【多圖】

娛樂 16:49 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

由「港女」「暉哥」林映暉主持的J2台旅遊節目《自然系女子旅行》將於今天（2月2日）和明天（2月3日）會播出最後兩集，「音樂系女神」黃上晏（Rubis）繼續拍住暉哥跟大家介紹台灣營區好去處。

【自然系女子旅行】港女與音樂系女神齊浸浴　林映暉黃上晏擺甫士尸騷身段【多圖】

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越野沙灘車

節目今晚將會去宜蘭，營內一般設備應有盡有，特點是附有出租越野沙灘車。

二人戴上安全裝備，先由有駕駛同類車經驗的Rubis載住暉哥兜圈，雖然車速不快，暉哥已異常緊張。

接住戲肉是阿寬教練登場，他即場示範飄移技術及兩轆離地特技，好戲在後頭二位女仕似乎在不知情下，被邀請試玩。

打頭陣的又是暉哥，她未玩先「興奮」，面容扭曲兼開始喪叫。接住短短20秒的車程，暉哥叫足全程，連Rubis都覺得暉哥有點失儀。

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幾經辛苦暉哥捱到落車，臨下車前暉哥似眼有淚光，她憂怨的望住攝影隊話︰「唔係佢（越野車）好玩，係我好玩呀，你哋睇得幾開心。」她事後話喪嗌搞到喉嚨痛。接住輪到Rubis上陣，她又會有甚麼反應呢？

暉哥接受訪問時話事前確實不知道要坐教練車試玩，她說︰「去到場地（工作人員）就話『有個大家嚟到都會玩嘅節目，就係阿寬教練嘅特技車』。

我直頭覺得我喺生死邊緣遊走咁，有少少飆淚，但又覺得好好玩。」她透露因為拍攝，才迫自己試到一些平常不敢玩的玩意，不過她補充︰「只要唔係跳樓同埋好危險嘅都『應該』OK！」   

【自然系女子旅行】張雅涵三點式騷事業線浸溫泉　孖林映暉玩轉著名營區【多圖】

（《自然系女子旅行》截圖）

浸溫泉晒身材

明晚最後一集，當然不會讓觀眾失望，今次入住的營區，是位於有台北後花園之稱的陽明山。

Rubis同暉哥入到營區帳篷，內裏應有盡有，有獨立洗手間而且有暖氣提供，連床褥亦有發熱功能，適合一班怕冷人仕。迎賓下午茶是綠豆餅，由於鬆化程度太高，連儀態萬千的Rubis都出意外。她輕咬一口後綠豆餅撒落一桌，前車可鑑暉哥吃得特別小心。

壓軸節目是兩位女仕提供福利，Rubis換上三點式大曬32D身材浸浸溫泉，暉哥的水著亦不輸蝕。

（《自然系女子旅行》截圖）

暉哥一臉陶醉享受溫泉，還煞有介事大讚溫泉透出奶香。引起Rubis遐想，她隨即笑咪咪俏皮的望住暉哥胸部，暉哥亦還以顏色反望，構成一幅生動畫面。她們浸足5分鐘，期間Rubis還教暉哥在溫泉玩「手勢舞」。

Rubis接受訪問時綜合今周的旅程，她說︰「最喜歡台中營區的豪華住宿及在宜蘭玩的越野車。」

問到何時會推第二本寫真時，她透露暫未有打算，因為未想到新的構思，目前會繼續不同嘗試，早前她就舉辦了一場音樂會。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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