【簡約公屋】何永賢稱5年後土地可歸還原有用途　強調啟德規劃不變

▲ 東華三院啟德沐安街過渡性房屋動土典禮。（梁偉榮攝）

房屋局局長何永賢今早出席啟德沐安街過渡性房屋項目動土典禮，被問及啟德簡約公屋項目設計及使用問題，何永賢指，當簡約公屋完成5年使用期後，如該用地已預備作原有用途後，會歸還有關用地。

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何永賢強調，啟德長遠規劃不會因簡約公屋改變，如5年使用期過後，有關用地預備作原有用途時，會歸還土地作原有用途，「當然每個個案都有不同情況，例如牛頭角彩興路用地，原定用途是配水庫，如無逼切需要，可能會用耐啲。」

被問及密集建屋會否影響區內環境，何永賢回應指，每個地塊土質不同，局方會用盡得來不易土地，盡量幫助更多的市民。

啟德沐安街過渡性房屋項目，由東華三院建造和營運，項目私人住宅天寰對面，將提供約520伙，均設獨立廚廁，料今年底竣工。

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記者：陳梓蔚