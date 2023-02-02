【建屋爭議】何永賢fb被洗板逾500「嬲嬲」　網民插簡約公屋「呃細路哥」

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房屋局擬向立法會申請撥款，興建簡約公屋，惟有關啟德選址及其造價過高的爭議持續，近日不少市民都到房屋局局長何永賢Facebook專頁下留言，批評啟德選址「放棄中產」，打亂原來規劃。

何永賢最新有關簡約公屋的帖文現已收獲網民逾500個「嬲嬲」。獲最高讚的網民質疑政府偷換概念，形成中產和基層對立，又指不少市民是因相信政府規劃而購買啟德單位，現政府在無諮詢下為劏房戶放棄這些中產，即是「全面開戰」。

還是那句話，政府呢幾日係咁偷換概念，放啲新聞出黎話點解公屋戶唔可以住市區，形成中產和基層對立！但係其實冇話唔俾，但係要喺本身規劃左嘅地方度做，或者政府自己做改劃，而唔係去改一樣已經規劃左10幾年，因為好多市民係相信左政府一直以來既呢一啲規劃而購買啟德，跟住政府一日之內話劏房戶可以放棄晒呢堆中產，仲要無諮詢，連示範單位都放啟德，即係全面開戰。至於長遠規劃你唔好呃細路哥啦，政府查下香港究竟有幾多塊地係「臨時」用途左幾十年？你有信心5年後40000個居民一下子搬去北部都會區？何永賢局長，求下你放過啟德居民啦

也有網民憂慮於啟德興建簡約公屋，或對交通造成負荷，又指規劃包括興建單軌列車，但後來計劃卻被擱置，質疑這是否只是「賣地的招徠」。

你講得好，交通規劃本來......是有單軌列車的！不是計好了嗎？而家唔起，係乜意思？你意思是政府只是用單軌作賣地的招徠？現在只得電動巴士及小巴，自動行人天橋和單車徑！ 你話再多3、4萬人，個系統有足夠運力？？！係唔係要啲人步行和踏單車上班，上學？？ 你唔好再講咁多啦！

亦有網民表示：

邊個信係臨時吖 棚屋臨時左44年。

點解唔係禮賓府旁邊起簡約公屋？

好傷心，所有啟德業主都有同感，早知不去工作，不去交税，申請公屋得啦。

根本就係懲罰勤力嘅人，獎勵懶惰嘅人

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記者：黃穎津