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【死因研訊】婦候檢疫猝死法醫指主要死於新冠病毒　冠心病或加速死亡

社會 13:41 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

衞生署法醫潘偉明指死者主要死於新冠病毒。（陳曉欣攝）

患糖尿病的六旬婦於2020年12月因同住女兒確診新冠病毒，被列為密切接觸者，獨自在家等候檢疫3天後被揭發倒斃家中。死因研訊今（2日）續，法醫指死者的肺部組織及鼻腔等被驗出新冠病毒，肺部有瀰漫性氣泡損傷，屬感染新冠病毒的明顯跡象，主要死因是新冠病毒。死者的冠心病不會直接致命，感染新冠時或加速死亡。

死者呂淑嫻，退休前任職護理院。死者生前與女兒趙海鈴同住沙田，趙於12月9日確診被送往亞博隔離，死者則獨留在家等候衞生署聯絡。救護人員於同月12日破門入屋發現死者已倒斃家中，終年62歲。

衞生署法醫潘偉明供稱，解剖報告顯示死者的肺部組織、鼻腔和氣管被驗出新冠病毒，肺部有瀰漫性氣泡損傷，是冠狀病毒的明顯跡象。

早前有證供指，死者曾於12月10日晚上向女兒透露流鼻水和咳嗽。潘指死者血液中被驗出有止痛藥及感冒藥成份，他相信死者生前有咳嗽及流鼻水等徵狀，上呼吸道已受病毒感染，但由於無法得知死者向女兒提及不適前是否已出現症狀，難以推斷感染時間。

由於死者在女兒被送走檢疫後沒有接觸過其他病毒，潘相信死者已感染一段時間。潘續指病毒進入呼吸道需時，由感染至發病不會在數小時內發生，需時數日。

驗屍報告另顯示死者患有冠心病，心室肥大且有血管阻塞，潘稱死者的情況不足以直接致命，若同時患上其他疾病則會加速死亡。

潘總結指死者的直接死因是新冠病毒，冠心病則是加速死亡的疾病，根據遺體的早期腐化跡象，推斷被發現遺體時至少死去1天。

聆訊下周一（6日）續。

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記者：陳曉欣

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