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【食用安全】食迴轉壽司驚見貝肉刺身猛動　日本壽司郎親揭原因

食用安全 16:41 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

食迴轉壽司驚見貝肉刺身猛動，日本壽司郎親揭原因。

刺身海鮮通常愈新鮮愈好！但如果新鮮到仍然活蹦亂跳，又是否過於驚嚇？有日本網民日前於壽司郎用膳時，便遇上了類似經歷，更形容「遇上了悲劇」。原來他發現自己所叫的貝類刺身即使已上碟，但仍然於壽司飯上不停蠕動。事件曝光後，隨即成為熱話，官方其後解釋這是刺身「新鮮」證明，但仍有不少網民直呼接受不來。

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日本一名網民日前於社交平台分享有關影片，可見網民面前的桌上放置了一碟貝類刺身壽司。不過，最令人看凸眼的是，該片刺身竟然仍懂得蠕動，而且當事主以筷子觸碰刺身後，郁動幅度更為明顯，收縮之後又再把肉身伸展，不但令事主，也令一眾看過片段的網民深受驚嚇。

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壽司郎回應

事件曝光後，日本壽司郎隨即發出官方回應，指刺身蠕動實屬正常，更是新鮮證明，因剛剛脫殼的刺身，部份組織仍有生命力，並呼籲食客不用擔心。不過，一眾網民似乎仍然難以接受，有人更指不敢再食刺身了。

海獸胃線蟲

消委會曾引述港大李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生指，食用未經徹底煮熟的海魚，有機會感染的寄生蟲主要是海獸胃線蟲（Anisakis和Pseudoterranova）和某些品種的裂頭絛蟲（Diphyllobothrium）。

TOPick亦曾就海獸胃線蟲，請教本港兒童免疫及傳染病科專科何學工醫生，何醫生指海獸胃線蟲為其中一種常見於海鮮的線蟲。不乾淨的水源易有此種寄生蟲，除了蟹，甲殼類和魚也有機會出現海獸胃線蟲。若進食附有海獸胃線蟲的食物，可於數分鐘至一兩小時內出現食物過敏反應，包括：尋蔴疹、嘔吐、面腫、氣喘、休克。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

  • 1. 把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。
  • 2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。
  • 3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。
  • 4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。
  • 5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

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責任編輯：羅嘉欣

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