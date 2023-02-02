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【發人深省】綠帽新郎婚禮播新娘出軌片報復　顧紀筠︰摧毁婚姻賠上自己人生

親子 14:26 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

新郎在婚禮上播新娘與姐夫的出軌影片報復一事，最近引來外國傳媒翻炒報道，再度引起熱話。

一段舊醜聞，最近被炒的鬧哄哄，震驚整個亞洲地區。

事源內地一個新郎，於婚前得知未婚妻與男方的姐夫出軌，新郎籌劃大報復，不動聲色於婚禮上播放兩人通姦的片段，以這個手段去結束一段感情，銳意毁掉女方一生。

這段早在三年前已在網上流傳的事件，不知道為何又被升溫？不過，今天看來，更發人深省的是，比剝花生看熱鬧的效果多一些。

男女主角於大學時期開始相戀，經歷不少困難，終於可以計劃共諧連理。男方送了新房，給了綵禮，好不容易為未來幸福籌謀。據事後報道，男方曾經家暴，女方得了抑鬱症。姐夫在妻子懷孕期間，居中調停，向新娘作出安慰，因而生了情愫，雙方做了苟且之事。

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雖然人是感情的動物，有很多弱點，但忠誠於婚姻是做人的一種態度，任何藉口都不能成立。故事中的新娘和姐夫，自然無法被原諒。

但是新郎的做法，也極之不智。雖說一時衝動，想以摧毁對方報復，但同時也破壞了姐姐的婚姻，更賠上了自己的人生。

誰會願意去接受這樣一個衝動不智的伴侶？工作夥伴？甚至是朋友？新娘就更不用說了，家暴並非出軌的藉口，要是不愛了，應該選擇分開，放雙方一條生路。

兩個人，情逝了，也可以和平解決，一別兩寬。曾經相愛，總希望留些尊重，日後可以不見，但心裏卻不用帶着遺憾，可以輕安自在地生活。

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「發人深省的舊聞」。

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